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錦州盈警 料去年蝕逾40億

【明報專訊】尚未公布去年業績的錦州銀行（0416）發出盈警，預告去年度將錄得40億元（人民幣，下同）至50億元虧損，今年上半年蝕5億元至10億元。相對2017年和去年上半年，分別錄得90.9億元和43.4億元利潤。該行自4月初起停牌至今，該行公布將於本月30日審議去年度業績，以及本年上半年業績。

被指肖建華明天系曲線參股

錦州銀行表示預期錄得淨虧損，主要由於為應對資產質量下行和不良資產未結清餘額的增加，以及會計準則改變採用預期損失模型，增加計提金融資產減值準備，以銀行風險抵禦能力所致。

錦州銀行被指有中國富豪肖建華控制的明天集團曲線參股，而「明天系」控股的包商銀行，在今年5月因嚴重信用問題，由人民銀行和銀保監接管。該行核數師安永在5月辭任，當時安永表示有迹象顯示，銀行向其機構客戶發放的某些貸款實際用途與其信貸文件中所述的用途不一致，故要求提供額外證明文件以證明客戶償還貸款的能力，及該等貸款的實際用途，旨在評估該等貸款的可收回性。

郵儲行純利升15% 不良率降

此外，郵儲銀行（1658）公布上半年業績，純利按年上升14.94%，至373.81億元。營業收入按年上升7.02%，至1417.04億元。其中，淨利息收入為1190.82億元，上升6.65%，淨利息收益率按年減少0.09個百分點，至2.55厘。手續費及佣金淨收入按年上升21.57%，至93.39億元。資產質素方面，不良貸款率比去年底減少0.04個百分點，至0.82%；不良貸款餘額為383.72億元，上升4.02%。撥備覆蓋率比去年底增加49.31%，至396.11%。資產減值損失按上升18.51%，至276.96億元。

郵儲行亦宣布，經股東會和監管機構批准後，將在境內外市場發行不超過800億元人民幣或等值外幣的永續券，補充其他一級資本。今年上半年該行一級資本充足率為10.26%，比去年底下跌0.62個百分點。

相關字詞﹕郵儲銀行 明天系 肖建華 錦州銀行

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