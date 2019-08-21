經濟放緩 煤氣中期純利跌19%

港飲食業售氣減少

該集團指，本港煤氣客戶達192.06萬戶，按年增加1.59%，但是售氣只有157.76億焦耳，按年減少2.36%。香港的煤氣業務更於8月1日起，調高每兆焦耳之煤氣標準收費1.1仙，實質煤氣費（包括標準收費及燃料調整費）增幅為4.4%。至於內地方面，客戶數目達2851.72萬戶，按年增加7.74%；售氣量達129.45億立方米，按年增加12.87%。

香港煤氣業務的除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）為26.19億元，按年減少4.53%；內地業務的EBITDA則為28.89億元，按年增長2.83%，聯營公司及合資公司盈利分別為6.85億及6.5億元，按年增長32.16%及減少16.78%。包括易高環保的新能源業務之EBTIDA則為3.03億元，按年減少38.07%。

內地售氣量增近13%

連同港華燃氣（1083）在內地經營260個項目，期內煤氣共在內地營運131個城市燃氣項目。另以華衍水務名義在內地營運7個水務項目，並在蘇州工業園區廠房每日處理500噸廚餘、綠化廢棄物及垃圾滲濾液。