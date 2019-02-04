大摩唱淡香港：恒指可跌8600點 料樓市跌一成 今年GDP最壞情况跌1.5%

明報記者 廖毅然

大摩在報告中，不但看淡港股表現，亦全面看淡香港經濟增長及樓價的走勢。該行認為，在國際上，香港亦受到中美貿易戰及環球與中國經濟下行的影響，而在內部，社會不安導致私人消費及旅遊業等受到影響，政府的刺激措施只能部分抵消近期的影響。該行把今年GDP預測由原本增長1%降至倒退0.3%，最壞倒退1.5%。樓市方面，該行認為未來12個月有10%下行空間。

受累中美貿戰外圍經濟差

基於對經濟全面看淡，加上預期港匯會再觸及7.85，導致拆息波動，大摩認為投資者應該採取防守策略，恒指至2020年6月基本情况是24,400點，但指如果跌至該行預測最壞情况17,600點「亦不意外」，水平較昨收市有8600點潛在下跌空間。

港匯或返弱方水平

籲投資者防守為上

該行對恒指的建議亦改為「沽售」，對本地地產股的評級則下調至「與大市同步」。該行指出，MSCI香港指數中許多板塊，在5月至今都出現估值下調，唯獨是地產股未見下調，懷疑下調估值的過程尚未結束。

降本地地產股評級

至「與大市同步」

儘管有大摩奏起「摩笛」，但恒指昨日僅窄幅上落，全日高低波幅不足200點，收市跌60點至26,231點，成交按日縮減兩成至795億元。上升的主要是二線藍籌，石藥（1093）績後被看好，加上獲得一款哮喘藥物的獨家權利，昨日股價勁升11%。舜宇（2382）重返紅底後再獲追捧，昨升4.9%。瑞聲科技（2018）升3.2%，萬洲（0288）升2.9%。三大重磅股報跌，友邦（1299）及騰訊（0700）跌1%，匯控（0005）跌0.9%。

瑞信的報告則指出，恒指現價市盈率已跌至約10倍，較近46年的長期平均市盈率14.2倍低一個標準差，歷來只有11%的時間是估值低於此水平的，相信港股市場已大致反映負面經濟因素，除非出現特殊政治情况，港股大跌的機會不高，但要出現2017年般的反彈，則要視乎經濟周期。