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沙特阿美傳重啟IPO 邀投行提交計劃書

【明報專訊】彭博社昨日引述消息人士表示，沙特阿拉伯國營石油巨企沙特阿美（Saudi Aramco）正準備重啟上市計劃，並初步打算選擇美國投行Lazard和Moelis安排上市。據悉，多家大型投行如摩根大通、摩根士丹利和匯豐銀行等都曾與沙特阿美接觸，希望能夠參與沙特阿美上市計劃。沙特阿美則拒絕評論有關消息。

未決定何地掛牌

據消息人士透露，沙特阿美在數天前已開始邀請大型投行提交其上市的建議書，但報道未有提及計劃在哪個交易所掛牌。另有消息人士表示，除非市况急劇惡化，或者發生重大地緣政治事件，才會進一步推遲上市計劃，而上市集資額預料約1000億美元（約7843億港元），遠比內地電商巨頭阿里巴巴在紐約上市的集資額高，倘成事，將成為全球最大規模的首次上市集資。

料集資7843億 創全球紀錄

沙特阿美早在2016年首次公布上市計劃，惟其後計劃遭擱置。今年6月，沙特王儲穆罕默德表示，當局仍在努力籌劃沙特阿美的上市，預期最早可在2020年或2021年完成上市。沙特阿美打算除了於沙特本土上市外，還會於海外作二次上市，惟仍未就上市地點作最後決定。港交所（0388）行政總裁李小加當時表示，有信心沙特阿美會來港上市。

上周市場亦傳出，內地電商巨頭阿里巴巴正考慮幾個不同的來港上市的時間表，並非一定要在9月掛牌，集團將視乎情况安排上市，惟面臨一定阻力。

相關字詞﹕港交所 阿里巴巴 沙特阿美

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