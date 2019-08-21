彭博：中國擬增地方政府專項債救市

大摩發表報告指出，如果消息得到證實，將可為中國GDP帶來0.75至1個百分點的增長潛力，連同昨日人行落實執行的貸款利率（LPR）改革，可視為中央寬鬆政策的立場。不過，大摩認為，這些只是防禦措施，可能無法完全抵消中美貿易摩擦對中國經濟增長的拖累，因此維持下半年中國GDP存在下行風險的看法。

大摩：難抵消經濟跌幅

全國人大最快將於明日至下周一（26日）在北京舉行全國人大常委會第十二次會議，官方信息目前僅顯示，會議議程包括審議關於今年以來預算執行情况的報告等，並未提及會否審議專項債額度相關內容。

今年3月在全國兩會上，中國計劃於今年新增地方政府債務限額3.08萬億元（人民幣•下同），當中包括一般債9300億元，以及專項債2.15萬億元，這規模已較去年2.18萬億元增加41%。另據財政部數據顯示，今年上半年全國已發行新增債券2.18萬億元，其中新增專項債券約1.39萬億元，已完成約64.5%的新增專項債目標額度。

官方早已表明，會力爭在今年9月底完成所有地方專項債的發行。