經濟
下一篇 上一篇

LPR首日定價1年期4.25厘 低於前值

【明報專訊】中國人民銀行昨日首次以新制就貸款市場報價利率（LPR）報價，改掛中期借貸便利（MLF）為參與利率。1年期利率為4.25厘，較舊機制報價下跌0.06個百分點，亦較人行貸款基準利率低0.1個百分點，降幅符合市場預期。新設的5年以上利率為4.85厘，比貸款基準利率低0.05個百分點。分析認為，現時新做貸款需參考LPR，市場認為在經濟放緩下，LPR日後下降的機會不小。

分析：料人行降MLF利率 引導LPR向下行

昨日起已有銀行批出以LPR參考定價的貸款，至於LPR下跌傳導至實際貸款利率的能力，星展香港研究部中國金融產業分析師施畊宇認為，銀行貸款由LPR作基準利率，加上風險息差作定價，後者由銀行控制，現時還在試驗新的定價模型。因為在市場競爭下，銀行對有議價能力的客戶不能提高太多息差，所以長遠而言市場利率向下，可以推低貸款利率。

京東數字科技首席經濟學家沈建光認為，新機制提高利率傳導效率，實體經濟融資成本將有所下行。他預期未來貨幣政策的調整，會在公開市場操作利率如MLF進行，7月份中國經濟數據近乎全面走弱，反映目前經濟更趨嚴峻，預計未來人行將透過下調MLF利率，引導貸款利率下行，降低企業融資成本，穩定市場信心。

傳暫停個人按揭貸款 待人行指示

對於個人按揭貸款，人行副行長劉國強表示，即使基準有變，但利率水平不能下降，將發布政策公告。路透社引述一名城商行行長表示，現時已停止個人按揭貸款發放，等待人行給予定價指引，料會以LPR作為參考，估計不低於此前以基準利率的定價的上下浮幅度。

是次改革未有觸動存款利率機制，人行貨幣政策司司長孫國峰表示，貸款利率下跌短期影響銀行息差和盈利，人行將在未來較長時間內保留存款利率基準，亦會指導市場利率定價自律機制，維護市場競爭秩序，穩定銀行成本。不過，沈建光認為，存款利率不動，銀行資金或難下降，或阻礙LPR下行。

有意見認為，改變報價機制的效果已如同一次性不對稱降息，對於日後會否再降準，孫國峰指LPR改革有利增強貨幣政策效果，但不能替代貨幣政策和其他政策。中國存款準備金率與其他國家相比屬偏低，未來有一定調整空間，但不如市場想像中大。

相關字詞﹕貨幣政策 中國經濟 人民銀行 貸款市場報價利率

上 / 下一篇新聞

港交所倡放寬公司秘書資格要求 業界轟影響企業管治 金融界議員陳振英憂「火上加油」
港交所倡放寬公司秘書資格要求 業界轟影響企業管治 金融界議員陳振英憂「火上加油」
中銀委羅楠任公司秘書成最大爭議
中銀委羅楠任公司秘書成最大爭議
彭博：中國擬增地方政府專項債救市
彭博：中國擬增地方政府專項債救市
沙特阿美傳重啟IPO 邀投行提交計劃書
沙特阿美傳重啟IPO 邀投行提交計劃書
大摩唱淡香港：恒指可跌8600點 料樓市跌一成 今年GDP最壞情况跌1.5%
大摩唱淡香港：恒指可跌8600點 料樓市跌一成 今年GDP最壞情况跌1.5%
本港7月通脹3.3%超預期
本港7月通脹3.3%超預期
購英酒廠 長實負債率料升至33%
購英酒廠 長實負債率料升至33%
經濟放緩 煤氣中期純利跌19%
經濟放緩 煤氣中期純利跌19%
錦州盈警 料去年蝕逾40億
錦州盈警 料去年蝕逾40億
潤地多賺44% 派息增17%
潤地多賺44% 派息增17%
嘉里建設：內地售樓達標有難度
嘉里建設：內地售樓達標有難度
東亞按揭封頂息加至2.475厘
東亞按揭封頂息加至2.475厘
小米業務增長上市新低 周受資：不再單純追求手機出貨量
小米業務增長上市新低 周受資：不再單純追求手機出貨量
海底撈中期純利升41%
海底撈中期純利升41%
美20多州掀科企反壟斷調查 FAANG股價早段受壓 僅蘋果升
美20多州掀科企反壟斷調查 FAANG股價早段受壓 僅蘋果升
Apple TV+擬斥468億製作節目
Apple TV+擬斥468億製作節目
麥樸思：央行量寬 金價長遠向上
麥樸思：央行量寬 金價長遠向上
張兆聰：石藥績佳 有重估空間
張兆聰：石藥績佳 有重估空間
沈華：低息環境下 看好高評級債券
沈華：低息環境下 看好高評級債券
植耀輝：高沽空率反映大戶仍看淡
植耀輝：高沽空率反映大戶仍看淡
技術取勝：潤啤宜守40元
技術取勝：潤啤宜守40元
陳德霖撰文回顧金管生涯 警告「長文慎入」
陳德霖撰文回顧金管生涯 警告「長文慎入」
AlipayHK繳費金額變善款
AlipayHK繳費金額變善款
劉思明：港股反彈後乏力 醫藥股高追要審慎
劉思明：港股反彈後乏力 醫藥股高追要審慎
周顯：美國擁兩張經濟王牌
周顯：美國擁兩張經濟王牌
湯文亮：投資細單位 最怕租客攬炒
湯文亮：投資細單位 最怕租客攬炒
陳德豪：利淡基本因素未改 急勁反彈料快完
陳德豪：利淡基本因素未改 急勁反彈料快完
元朗襲擊滿月 二手成交挫四成 溱柏4房990萬沽 比去年高位回落15%
元朗襲擊滿月 二手成交挫四成 溱柏4房990萬沽 比去年高位回落15%
區內譽88兩房1.38萬租 低市價6%
區內譽88兩房1.38萬租 低市價6%
MARINI上樓書 料日內開價
MARINI上樓書 料日內開價
恒地米埔批建32幢洋房
恒地米埔批建32幢洋房
新世界航天城批建5幢 樓面373萬呎
新世界航天城批建5幢 樓面373萬呎
石門商廈單位 意向呎價1.25萬放售
石門商廈單位 意向呎價1.25萬放售
東亞聯豐增持高評級債券 大減人債換美元債 嚴格留意企業現金流
東亞聯豐增持高評級債券 大減人債換美元債 嚴格留意企業現金流