LPR首日定價1年期4.25厘 低於前值

分析：料人行降MLF利率 引導LPR向下行

昨日起已有銀行批出以LPR參考定價的貸款，至於LPR下跌傳導至實際貸款利率的能力，星展香港研究部中國金融產業分析師施畊宇認為，銀行貸款由LPR作基準利率，加上風險息差作定價，後者由銀行控制，現時還在試驗新的定價模型。因為在市場競爭下，銀行對有議價能力的客戶不能提高太多息差，所以長遠而言市場利率向下，可以推低貸款利率。

京東數字科技首席經濟學家沈建光認為，新機制提高利率傳導效率，實體經濟融資成本將有所下行。他預期未來貨幣政策的調整，會在公開市場操作利率如MLF進行，7月份中國經濟數據近乎全面走弱，反映目前經濟更趨嚴峻，預計未來人行將透過下調MLF利率，引導貸款利率下行，降低企業融資成本，穩定市場信心。

傳暫停個人按揭貸款 待人行指示

對於個人按揭貸款，人行副行長劉國強表示，即使基準有變，但利率水平不能下降，將發布政策公告。路透社引述一名城商行行長表示，現時已停止個人按揭貸款發放，等待人行給予定價指引，料會以LPR作為參考，估計不低於此前以基準利率的定價的上下浮幅度。

是次改革未有觸動存款利率機制，人行貨幣政策司司長孫國峰表示，貸款利率下跌短期影響銀行息差和盈利，人行將在未來較長時間內保留存款利率基準，亦會指導市場利率定價自律機制，維護市場競爭秩序，穩定銀行成本。不過，沈建光認為，存款利率不動，銀行資金或難下降，或阻礙LPR下行。

有意見認為，改變報價機制的效果已如同一次性不對稱降息，對於日後會否再降準，孫國峰指LPR改革有利增強貨幣政策效果，但不能替代貨幣政策和其他政策。中國存款準備金率與其他國家相比屬偏低，未來有一定調整空間，但不如市場想像中大。