中銀委羅楠任公司秘書成最大爭議

上交所公司秘書持牌人 不合港資格

港交所（0388）當時回應，有關評論誤解上市規則要求，在考慮公司秘書「有關經驗」時亦會考慮其他因素，最後風波亦隨時間淡去。翻查資料，羅楠亦絕非「阿豬阿狗」，此前其於加拿大多倫多獲得學位，是上交所公司秘書持牌人，於1996年加入中銀後，於2006年成為公司董事會秘書部主管，資歷不淺。而按照港交所規定，3年前走馬上任的羅楠的豁免期限亦已快將結束，今時今日是否已達專業人士資格，有待港交所再度審批。

回憶當年風波，陳振英接受本報記者查詢時表示，不覺得事件是開了任何壞先例，他表示雖然自己是合資格人士，但並不認為羅楠同自己相比在資歷上有很大差別。他表示，見到近兩年羅楠履行公司秘書職責十分稱職，反而可在此次豁免風波中成為一個正面例子，證明內地人士亦可勝任公司秘書一職。不過他強調，中銀香港是個別例子，若港交所想要全面「修例」，仍需確保該人士資歷深厚，才可放行。