港交所倡放寬公司秘書資格要求 業界轟影響企業管治 金融界議員陳振英憂「火上加油」

【明報專訊】港交所（0388）月初發出諮詢文件，建議將數項現行的豁免原則修訂成例，其中包括建議豁免未符資格人士出任公司秘書編納成上市規則，惹來業界質疑，憂慮今次修例或變相令專業資格要求形同虛設，降低上市公司企業管治水平。現時上市規則規定，在香港擔任公司秘書須擁有認可資格，不過近年已有大量內地國企獲豁免可任命非專業資格人士出任公司秘書（見另文），規定約束力已大不如前。
明報記者 馬迪帆
港交所諮詢文件指出，過往上市公司會委任高管或熟悉業務的僱員擔任公司秘書，但未必為合資格人士。港交所過往會考慮公司主營業務是否主要在香港以外地方經營、董事對其任命原因，以及擬委任的公司秘書會否有合資格人士協助其不超過3年，按照情况授出豁免，今次諮詢則建議將「豁免」直接修訂成上市規則，只要符合上述三項要求，即使沒有合適資格亦可出任公司秘書，毋須交易所授出豁免。
過往按情况授豁免 現擬將豁免修訂成規
公司秘書因負責合規工作及向董事提出意見，對企業管治甚為重要（表1）。根據上市規則，受認可的公司秘書專業資格包括香港特許秘書公會會員、律師或大律師，以及專業會計師（表2）。但是，港交所手握酌情權，可按情况授予豁免，此外亦要求有合資格人士作為聯席秘書，對其實行為期3年的教導。
事實上，港交所現時每年批出大量豁免，幾乎全部面向內地上市公司，例如今年上市的浦江中國（1417）、海底撈（6862）等，受豁免人士不乏資歷深厚者，惟多數並無在港執業經驗，是否了解本地法規則成疑慮。上市公司商會總幹事黃明偉表示，香港上市條例繁複，認為有專業資格的正統受訓人士可更好掌握箇中事務。他表示，若個人資歷深厚，對其豁免亦無不可，但作出「全面性」豁免就不妥當，因為未必可以保證從業人士符合水準，亦未知港交所將如何把關。
上市公司商會：專業人士更掌握港法規
曾任中銀香港（2388）公司秘書的金融界議員陳振英表示，若要將豁免原則入文，須確保該人士在內地擔任公司秘書資歷深厚，例如持有公司秘書資格年期應較長，而且擔任職務的公司亦應有一定規模。他補充，豁免與否應劃一條界線，亦應保持從業人士的高素質，「不是開放予所有人」。
上交所董秘資格培訓只需4天
不過，港交所諮詢已引發部分金融界人士又一番反「修例」風波，部分人士直指是將灰色地帶合規化，又憂慮內地持牌水準。根據資料，上交所公司秘書持牌要求僅着重要通過其培訓，而其網站顯示從董秘資格培訓開課到結業考試更只需4日（表3）。
對於坊間質疑，陳振英表示上交所授予資歷與本港認受資歷，不應去比較誰高誰低，只是渠道不同。不過他續指，現時確非修改規則的好時機，因不少人對「中港融合」事宜有情緒，港交所應拿揑時機，以免火上加油。