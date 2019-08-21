港交所倡放寬公司秘書資格要求 業界轟影響企業管治 金融界議員陳振英憂「火上加油」

明報記者 馬迪帆

港交所諮詢文件指出，過往上市公司會委任高管或熟悉業務的僱員擔任公司秘書，但未必為合資格人士。港交所過往會考慮公司主營業務是否主要在香港以外地方經營、董事對其任命原因，以及擬委任的公司秘書會否有合資格人士協助其不超過3年，按照情况授出豁免，今次諮詢則建議將「豁免」直接修訂成上市規則，只要符合上述三項要求，即使沒有合適資格亦可出任公司秘書，毋須交易所授出豁免。

過往按情况授豁免 現擬將豁免修訂成規

公司秘書因負責合規工作及向董事提出意見，對企業管治甚為重要（表1）。根據上市規則，受認可的公司秘書專業資格包括香港特許秘書公會會員、律師或大律師，以及專業會計師（表2）。但是，港交所手握酌情權，可按情况授予豁免，此外亦要求有合資格人士作為聯席秘書，對其實行為期3年的教導。

事實上，港交所現時每年批出大量豁免，幾乎全部面向內地上市公司，例如今年上市的浦江中國（1417）、海底撈（6862）等，受豁免人士不乏資歷深厚者，惟多數並無在港執業經驗，是否了解本地法規則成疑慮。上市公司商會總幹事黃明偉表示，香港上市條例繁複，認為有專業資格的正統受訓人士可更好掌握箇中事務。他表示，若個人資歷深厚，對其豁免亦無不可，但作出「全面性」豁免就不妥當，因為未必可以保證從業人士符合水準，亦未知港交所將如何把關。

上市公司商會：專業人士更掌握港法規

曾任中銀香港（2388）公司秘書的金融界議員陳振英表示，若要將豁免原則入文，須確保該人士在內地擔任公司秘書資歷深厚，例如持有公司秘書資格年期應較長，而且擔任職務的公司亦應有一定規模。他補充，豁免與否應劃一條界線，亦應保持從業人士的高素質，「不是開放予所有人」。

上交所董秘資格培訓只需4天

不過，港交所諮詢已引發部分金融界人士又一番反「修例」風波，部分人士直指是將灰色地帶合規化，又憂慮內地持牌水準。根據資料，上交所公司秘書持牌要求僅着重要通過其培訓，而其網站顯示從董秘資格培訓開課到結業考試更只需4日（表3）。

對於坊間質疑，陳振英表示上交所授予資歷與本港認受資歷，不應去比較誰高誰低，只是渠道不同。不過他續指，現時確非修改規則的好時機，因不少人對「中港融合」事宜有情緒，港交所應拿揑時機，以免火上加油。