興勝10.8億沽中央工廈 年半勁賺五成

鄧成波連環入市兩工廈

萊斯物業高級客戶董事梁雪芬表示，觀塘鴻圖道33號王氏大廈單位，以4950萬元成交，物業面積約9600方呎，平均呎價約5156元，若以市場租值約11萬元計，租金回報約2.6厘，新買家為資深投資者鄧成波，物業將作分租單位。

Red MR百萬租銅鑼灣逾2萬呎舖

另外，連鎖卡拉OK集團Red MR以月租近100萬元租用銅鑼灣謝斐道兆安廣場地下入口至3樓逾2.1萬方呎樓面，除卡拉OK業務，亦會有高級日本餐廳。中原（工商舖）寫字樓部高級資深分區營業董事何德成表示，由兆安李太持有的兆安廣場（原名信諾環球保險中心）地下入口至3樓，近日獲Red MR以月租近100萬元承租，物業1至3樓每層面積約7006方呎，項目總樓面約21,018方呎，呎租約45元，租期5年。項目設有獨立入口，1樓將會作高級日本餐廳，2樓及3樓會作卡拉OK業務。他又稱，物業地舖全數獲餐飲品牌承租，呎租超逾約100元。