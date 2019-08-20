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仲量聯行：上月中環寫字樓空置率3年新高

【明報專訊】中美貿易戰及本港社會動盪氣氛下，商廈市場亦受影響。仲量聯行昨日發表《香港地產市場觀察》指出，由於環球經濟不明朗因素影響，本地寫字樓租賃需求顯著減少，當中中環寫字樓市場上月錄得56,100方呎的負吸納量，令空置率升至2.6%，創3年新高。

5.6萬呎負吸納量 空置率升至2.6%

上述報告指，雖然中環寫字樓空置率創3年新高，但受惠於中環以外的租務活躍，整體寫字樓市場仍錄得75,900方呎的淨吸納量，當中港島東的寫字樓空置率收窄至2.7%，包括渣打銀行承租鰂魚涌濠豐大廈18,700方呎樓面。仲量聯行商業部主管鮑雅歷表示，由於目前海外決策者對環球經濟憂慮，以及香港的影響，令中環寫字樓的租賃需求顯著減少。他亦稱，由於寫字樓空置率未有顯著增加，也缺乏大量新供應，需求減少要累積一段時間才會令租金明顯下跌。

寫字樓投資市場方面，仲量聯行研究部主管馬安平表示，由於投資者憂慮環球經濟前景再添變數，以及本地社會爭拗升級，令上月寫字樓市場交投淡靜。不過，由於業主叫價仍然企硬，銷售下降對樓價造成的影響不大。

本地零售市場方面，馬安平指出，大部分零售商對擴張業務持觀望態度，月內亦只錄得數宗大額租賃，當中包括一零售商以每月180萬元承租中環皇后大道中100號兩層商舖，涉及19,064方呎，但租金較舊租低10%。

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