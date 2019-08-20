瓏門複式3750萬 實呎2.18萬破頂

特色單位向來備受追捧，土地註冊處資料顯示，屯門瓏門1座極高層複式單位，實用1719方呎，連1359方呎平台及145方呎天台，於上月以3750萬元售出，實呎21,815元，創屋苑二手呎價新高。

資料顯示，原業主2015年連3個車位以4137.2萬元購入，今次除售出一個單位外，亦以每個240萬元售出其中兩個車位，即2個車位連單位作價共4230萬元，未計及目前仍持有的一個車位，暫時已獲利約92.8萬元。

芊紅居2房670萬 實呎高見1.5萬

葵涌區內樓市陷入冰封，夾屋芊紅居新近錄得區內本月首宗成交。中原分區營業經理許偉業表示，芊紅居1座中層B室，實用面積440方呎，屬2房間隔，原業主開價680萬元（已補地價）放售，經議價後，微減10萬元或1.5%，以670萬元（已補地價）易手，實呎15,227元，成交價創同類新高、呎價則屬屋苑新高。

資料顯示，同類單位曾於去年6月以620萬元易手，即是次成交較舊紀錄高出50萬元或8%。原業主於2013年以385萬元（已補地價）買入，持貨5年，帳面獲利285萬元或74%。

同時，奧運站君匯港有額印鬆綁貨易手勁賺個案。

君匯港錄得本月首宗成交

利嘉閣分行聯席董事屈慧妍表示，君匯港錄得本月首宗成交，位於5座高層A室，實用面積482方呎，屬於2房間隔，原業主叫價以1140萬元，及後減價140萬元或約12%，以1000萬元沽出，實呎20,747元。原業主於2016年7月以約700萬元購入，持貨滿3年，帳面獲利約300萬元或43%。

南壹1房額印貨700萬沽 實蝕逾80萬

另一邊廂，市場再錄零星蝕讓個案。土地註冊處顯示，西環南里壹號中層2室，實用面積244方呎，屬1房間隔，於上月以700萬元易手，實呎28,689元。原業主於去年5月以673萬元購入，帳面獲利27萬元，惟持貨不足3年，須支付一成的額外印花稅涉70萬，料連同代理佣金及其他雜費，損手共逾80萬元。