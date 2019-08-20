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峻源推售如箭在弦 月底前開示位

【明報專訊】本港社會氛圍持續惡劣，雖令龍頭發展商長實（1113）上周首度公開表明會押後推售旗下中半山波老道豪宅項目，但個別中資發展商的推盤計劃卻未受社會運動影響。市場消息指，中信泰富早前已獲批預售花紙的馬鞍山新盤峻源，短期內將開放設於金鐘中信大廈的示範單位予代理高層參觀，預計本月底前開放予傳媒參觀，並有機會開價，最快下月初正式發售。

主打3房及4房大單位

峻源由3座大廈組成，提供148伙單位，單位實用面積介乎879至1656方呎，主打包括三房一套及四房雙套，另有8伙實用面積逾2000方呎的特色大戶。

不過，另一內房中國恒大（3333）旗下、單位總數多達1982伙的屯門掃管笏新盤，雖然早於年初已獲批預售，市場消息亦有指原於7月開售，惟一直只聞樓梯響。

OASIS KAI TAK複式周四截標

另會德豐（0020）旗下2017年開售至今累沽99%單位、收樓在即的啟德OASIS KAI TAK，新推出3伙低座B、C座的複式單位，於周四招標和截標；同系屯門掃管笏NAPA，亦推出8幢洋房於周四招標和截標。會德豐昨日亦向傳媒開放OASIS KAI TAK全新現樓示範單位，其中低座C座2、3樓複式C室，附連裝修，實用面積1496方呎連351方呎天台，屬四房連套房間隔。OASIS KAI TAK開售以來，總套現金額逾77億元，現餘少量餘貨，當中11伙為高座標準單位，其餘均為特色戶及低座單位。

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