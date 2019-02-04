映日灣加推216伙 實呎高見2.19萬 開放式戶399.8萬入場 周六次輪開售

明報記者 林尚民、林可為

是次加推單位，連同上周六售出的354伙，項目已推出570伙，佔項目單位總數840伙近七成。億京項目及銷售策劃總監潘志才指，旗下映日灣首日開售354伙已全部售罄，集團昨日推出第3號價單，涉及216伙，其中201伙標準單位，包括46伙開放式、41伙一房、63伙兩房及51伙三房單位，實用217至803方呎，另有15個連平台特色單位，實用217至669方呎。

個別高一層同類戶賣貴4%

就價單所見，今張價單以定價計，實呎由18,511至23,550元，平均實呎20,486元，若扣除最高7%優惠後，折實實呎由17,215至21,901元，折實平均實呎19,052元；若對比1號、2號價單的17,740元及18,851元，分別高出7.4%及1%。今張價單入場費折實為399.8萬元，位於2座8樓B室，實用217呎，折實實呎18,424元。事實上，若對比新舊價單，今批單位售價僅輕微調整，如實用803方呎的1座8樓D室，現定價1546.6萬元，實呎19,260元，對比1號價單中同面積的1座9樓D室定價1536.1萬元、實呎19,130元高出約0.6%，連同樓層因素，料實際加價約1.5%。

至於實用217方呎的2座31樓B室，現定價484.8萬元、實呎22,341元；而1號價單中的2座30樓B室，定價466.1萬元，實呎21,479元，現31樓比30樓賣貴約4%。發展商同時公布銷售安排，今批216個單位將於周六發售，並會於周四截止收票。另據悉，項目昨日起招標發售的一批單位，即日起售出3伙，惟至截稿前仍未上載至成交紀錄冊。

巴丙頓山2房1771萬沽 實呎破3萬

另外，雖然社會氣氛持惡劣，但市區一手豪宅依然具承接力，新地（0016）與新世界（0017）合作的西半山巴丙頓山，新近透過發價單形式，售出1伙兩房標準戶，單位為3樓D室，實用面積581方呎，成交價1770.91萬元，實呎30,480元，為項目本月首宗成交。另保利置業（0119）已屆現樓的啟德龍譽，昨日最新售出1B座10樓B室一房戶，實用面積321方呎，成交價898.43萬元、實呎27,988元，為龍譽本月第6宗成交，估計發展商本月套現逾8500萬元。不過，綜合昨日全日，市場仍僅錄得不足10宗一手買賣。