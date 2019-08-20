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湯文亮：口罩強化了軟弱的人

【明報專訊】我相信很多人不明白，點解現在的年輕人可以對政府做出如此激烈行為，連坐監都不怕，其實很簡單，就是一個口罩，大家千祈唔好睇小這個口罩，它比希特拉的狂熱還要犀利，希特拉要經過多年狂熱才能煽動弱者和優柔寡斷的人，協助他奪得政權之後再發動二次大戰，而口罩則立竿見影，立刻強化了弱者和優柔寡斷的人，令到他們佔領立法會，衝擊警察總部，各個分部更加不在話下，以及堵塞各區道路，我夠膽同任何人打賭，如果要他們除下口罩，那些人又立刻會變回弱者和優柔寡斷的人。

是保護也是障礙

近日在海外有很多支持香港示威活動的集會，不過，參與的人絕大多數人戴上了口罩，他們非常狂熱，但現在不幸地遇上更多支持香港，支持香港警察的示威活動，當雙方對壘的時候，支持香港的一方只有一個口號，就是叫對方除口罩，連真面目也不敢示人，又怎可以支持別人。所以，要支持人首先要做一件事，就是除口罩。

口罩雖然強化了弱者和優柔寡斷的人，但只不過是心理上，對實質沒有幫助，一樣有機會被警方拘捕，我相信有不少被拘捕的示威者現在可能埋怨政府點解不立例在示威時不准戴口罩，如果有例不准，他們就不會成為階下囚，到上庭的時候，這個可能成為抗辯的藉口，而事實上他們是沒有錯的，如果政府有提出過，而又被立法會反對，這就是立法會的責任，現在當然是政府的責任了。

我們現在不時睇到一些片段，不少在示威行動中被拘捕的人在鏡頭面前投訴警隊不人道對待，但可惜他們都戴了口罩，除了口罩之後，大家可能發現那人從未被拘捕，又如何投訴，口罩反而成為一重障礙。

有美國國會議員提議香港人攞諾貝爾和平獎，理由是他們抗爭香港政府，如果美夢成真，一定會有很多人自認曾經參與抗爭活動，但是他們全部都戴了口罩，又如何確認？凡事都有利有弊，戴口罩的好處數之不盡，弊處就是攞唔到好處。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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