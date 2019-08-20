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澳紐元弱勢難改 未到吸納時 兩國央行料續減息 匯率再受壓

【明報專訊】環球央行先後減息，美國聯儲局上月底宣布10年來首次減息，早前新西蘭更是一次過減息0.5厘，與澳洲同樣減至1厘水平。澳紐向來為不少港人投資移民、留學以至工作假期的熱門選擇，兩國貨幣同見大幅貶值，或吸引港人趁機換入。然而，有分析認為現時尚未到低吸澳元和紐元的水平，指宏觀經濟下行中，本身兩國樓市和經濟未見低位反彈之勢，並料年內兩國都可能再減息一次，指澳紐同為弱勢貨幣，要吸納不需急於一時。

亞太區國家步入減息潮，繼印尼、印度和韓國等國後，澳紐央行都先後減息，並都曾經暗示，不介意減息至負利率水平。澳洲央行今年已減息兩次，新西蘭央行更在本月初時，一口氣減息0.5厘，為自2011年3月以來首次減幅達到半厘。減息過後，澳元和紐元都明顯向下，近一個月都分別貶了3.8%和5%。

話雖如此，資深外匯及商品獨立分析師盧楚仁稱，現時還未到吸納澳元和紐元的水平。他解釋，宏觀經濟都在下行當中，兩國又特別受中國經濟下行影響，本身樓市和經濟都未見反彈。他續稱，澳洲樓價早前經歷明顯升幅後回調，但現時樓價都只是平均下跌約15%，而非大跌三成至四成，估計今年尚有一成下跌空間。一旦澳洲樓市持續下跌，可能迫使央行進一步減息，或其他貨幣政策措施刺激，相信現不論樓市和經濟都未見底。

盧楚仁：澳元看0.6 紐元看0.58

盧楚仁指澳元作為商品貨幣，即使今年金礦資產升幅顯著，但仍然「各有各走」，今明兩年都要觀察澳洲樓市走勢，皆因會影響貨幣政策。一旦澳洲央行減息，甚至曾暗示不排除負利率，或對樓市有一定提振，惟屆時對貨幣而言會較「大鑊」。

從技術水平上看，他建議港人可留意澳元兌美元0.6水平這個大位，為重要心理和技術關口，而紐元則看0.58水平。他認為如果港人如非急用，仍可先再觀望候吸納，又指即使澳紐央行臨近年底減息，也不代表兩貨幣走勢見明朗，特別近期都可見美元除了兌日圓外，對大部分貨幣都是偏強。

花旗：貿戰緩和 澳紐元或回升

不過，花旗銀行外匯報告指出，一旦貿戰緩和，紐元和澳元或見回升。該行估計，新西蘭央行在今個減息周期中，會維持利率於1厘現水平不變，可望為紐元帶來支持。而且，該國本身失業率處於11年低位，薪酬加快增長，以及採取擴張財政政策，或降低明年經濟下行風險，也是利好因素之一。至於澳元，花旗認為現時對澳洲央行減息預期過早，或維持利率不變支持澳元，下跌空間可能有限。

澳紐為鄰國，經濟狀况也可謂「難兄難弟」。澳洲自去年中起，經濟已大幅放緩，主要源自樓價下跌，消費者「荷包縮水」，家庭開支減少。新西蘭經濟沒有澳洲般差，但在去年起亦有所降溫，央行也調低了明年經濟預測，由原來的3.2%調低到2.7%。對比下，美國經濟增長仍稱得上穩定，經濟數據不致太差，各國央行的減息壓力明顯比聯儲局大得多。

兩國經濟不穩 遏貨幣表現

縱使澳洲勞動力市場未見經濟放緩影響，7月失業率持平，就業人數大幅增加4.11萬人，明顯高於預期，但貿易戰風險和中國經濟放緩，都續利淡其經濟前景。利率期貨市場數據顯示，澳洲央行10月減息機會達到67.6%，勢令澳元續受壓。

新西蘭經濟狀况同樣見惡化，除了10年期國債孳息首度跌破1厘，上月BNZ銀行經季節調整的製造業表現指數（PMI）跌至48.2，為2012年來首次萎縮。隨着當地經濟前景不明，紐央行有可能年內減息，以致推出非常規貨幣政策，這亦會不利紐元表現。

王俊騏 明報記者

[王俊騏 理財專題]

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