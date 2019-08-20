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周顯 投資二三事

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周顯：愚蠢的點子 撞擊出成功概念

【明報專訊】由於香港人財經知識並不多，因此，投資者的不合作運動提出的點子，很多都令人啞然失笑，笑其無知。不過，在取笑之餘，也很佩服他們提出太多有新意的點子。理論上，只要點子足夠多，就是其中只有1%有效，也是很可觀的數字了。

正如之前有一個由連登網民發起的「罷買救港」，呼籲參與者逢周五和周日，不花費於日常必需以外的消費，不外用膳，目的是透過減低消費，用打壓經濟方式向政府施壓，「係一個可以長期執行、長期畀政府壓力、比較容易說服和理非人士加入嘅行動」。

抗爭建議多數蠢得不能再蠢

雖然，我不明白為什麼要周五和周日，周六卻排除在外。我不否認，此舉如果大規模實行，的確可以傷害到經濟，不過零售業和飲食業都是小市民的工作飯碗所在，究竟他們受不受得到這個衝擊，則有待商榷了。然而，這做法唯一的好處，就是可以省錢，不管如何，都是為自己做了好事。這好比劉鳴煒所說的，不去日本，儲錢買樓，不花費也等同於不去日本，就是省了錢也不夠用來買樓，但有筆積蓄總不是壞事。再說，也許樓價大跌，就足夠付首期了。

正如前言，抗爭者提出的建議，絕大多數是蠢得不能再蠢，但話說回來，成功的概念往往是由蠢得不能再蠢的點子撞擊出來的。就我所知，很多大富豪都不懂得法律，在brainstorming時，不停的想出瘋狂的點子，然後不停的被律師ban橋，但是終於ban到有一條，咦！好似得喎，咦！究竟合唔合法㗎，好似合法，又好似不合法，好borderline喎……夾硬試下啦。

就是這樣，爆成功了，當然，失敗的是更多更多。

[周顯 投資二三事]

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