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劉思明：大灣區概念受捧 慎防刺激短癮

【明報專訊】港股延續上周末前反彈，恒指升穿10天線，大市升勢全面，且獲成交配合，短線向好。粵港澳大灣區概念突然受到追捧，要小心炒風來得快去得快。

恒指高開260點反覆向上，午後最多升622點、高見26,356點回順，收報26,291點，升557點或2.17%；國指升1.45%。大市成交966億元，高於60天平均逾兩成，交投偏好。據《明報》港股數據庫，升跌比率88比12，升逾3%佔上升股份近四成；陽燭對陰燭為78比22，大市升勢全面，買盤動力較強。

大市升勢全面 買盤動力強

本報數據庫追蹤的30個行業，全線上升，只有原材料跌9％；原材料受優源（2268）急挫九成拖累，撇除該股，行業升近2%。整體有六成升幅約2%以上，跟得上恒指甚至跑贏，內房升近4%表現最強，其次本地金融、醫藥保健升3.5%以上。

中央就支持深圳建設先行示範區提出意見，消息刺激深圳以至粵港澳大灣區概念股特別內房股炒作，佳兆業（1638）急升14%，奧園（3883）、時代中國（1233）升逾8%；濠賭股新濠（0200）、金沙中國（1928）升逾半成；本港則以金融股做好，恒生銀行（0011）、中銀香港（2388）分別升3%、4%。

恒生180元料有阻力

中央之前已推進自貿港、雄安新區及大灣區建設等區域協調發展戰略，每當消息一出，炒得熱烘烘，但難以持久，且愈炒愈短。中央支持深圳建先行示範區，更明確戰略定位及發展目標，有助提升深圳在大灣區地位及發揮作用，短期難以帶來成果，在缺乏焦點情况下，慎防借勢炒作。

事實上，上周提到的內房、濠賭股世房（0813）、新濠（0200），兩者走勢對辦，前者升穿20天線，上望50天線約22.5元料有較大阻力；後者18元阻力有待突破。本地金融股低位反彈，恒生走勢稍佳，該股跌至年初低位初見支持，反彈料於20天線約180元有阻力。

宇華區間底部吸納

個股方面，宇華（6169）早前宣布收購山東英才學院股權，有望擴充公司的教育服務種類及地區分佈，提升華北地區的競爭優勢，而收購完成後將可即時為盈利提供貢獻。走勢上，宇華上月升上4元回吐，調整守住3.6元支持，保持上升動力，短線料可在3.6至4元整固，可以區間底部吸納，低收3.5元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]

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