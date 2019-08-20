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張兆聰：內地利率新制 巿場反應過度

【明報專訊】恒指昨日升557點，收報26,291點，成交金額966億元。上周五美股升逾1％，港股夜期僅升51點，變動不大，但人行周六宣布改革利率機制，冀以市場力量將貸款利率壓低。中港股市也將新機制等同減息來炒，全市上升股份數目逾1100隻，升勢非常全面。新機制將於明天第一次報價，各大中小銀行怎樣也會給點面子，「貸款市場報價利率」（LPR）一定會有所下降，但短期而言市場反應有點過度。

港股繼續V形反彈之旅，由上周四早市低位24,899點，昨日最高見26,356點，不足3個交易日就急升1457點。但上周表現強勁的本地地產股、收租股升勢放緩，昨日升幅普遍不及大市，落後的本地銀行股較佳，中銀香港（2388）升3.2％，就連東亞（0023）也升3.6％。受到LPR新機制刺激，內房股爆升，普遍漲逾5％，券商股亦落鑊，中信証券（6030）、海通證券（6837）均升6％。

基本與技術分析打折扣 入市只宜小注

走勢上，恒指已升至小時圖雙底頸線，由於技術指標已向上突破，筆者傾向升勢有餘未盡，應有條件可上試27,000點。但小時圖RSI頗為超買，9小時和14小時分別造77和70，超短線而言會有整固需要，有興趣博反彈者可趁低入市。只是當前市况非常波動，不足3個交易日就由低位抽升近1500點，在這個急升之前的4個交易日，則是從最高位26,313點跌至25,270點。如此不穩定的市况，以往有效的基本分析、技術分析都會大打折扣，入市只宜小注。

人行設立LPR新機制，以中期借貸便利（MLF）利率加點子的方式報價，報價銀行範圍擴大至城商行、農商行、外資行及民營銀行，並由10家增加至18家。新貸款將會以LPR為基準，逐步取代一年期貸款利率。分析多看好機制能夠降低市場利率，令企業受惠。但要留意，1年期LPR也實施了一段時間，效果並不明顯，例如基準貸款利率為4.35厘，1年期LPR為4.31厘，分別不大，主因當然是銀行間報價都有協定。人行當然清楚這個情况，於是提出會將貸款利率報價行為納入宏觀審慎評估考核（MPA），冀能收到阻嚇作用。

各大行協定報價，當然是要維護自身利益，但也是無可奈何之舉。雖然去年起淨息差有所擴闊，但主要受到去槓桿提高內銀議價能力，而清理非標、理財業務，令部分原本表外的資產回到表內所致。綜合來看，內銀盈利增速都降至低單位數字，若新做貸款利率大幅下降，盈利便會出現負增長。考慮到撥備持續上升已令資本充足率受壓，過去1年多家大行也有補充資本活動，若盈利大幅倒退，消化呆壞帳的能力就會成疑，中央和人行也不能夠做得太過分。

內銀讓利企業過程漫長

再說，當前貸款多以一年期基準作為指標，即使新安排只適用於新做貸款，但假如相差很多，現有客戶也一定會投訴；而8且16日1年期LPR為4.31厘，難道8月20日就大跌？這也很難解說。因此，新基制下的LPR不可能有很明顯的下降，幅度或許僅10點子甚至5點子（100點子等於1厘）以內。另一方面，報加銀行納入農商、城商、外資及民營銀行，而這四類銀行的資金成本都較高，說不定反而拉高了報價。退一步看，LPR只是代表最佳客戶（即央企、大國企）能獲得的指標，民企、小微企業能受惠多少，仍視乎銀行的風險評估和胃納，理論上可以出現LPR下降，但民企、小微企業利率上升的情况。要內銀讓利予企業，過程仍然相當漫長，不宜期望新機制能在短期內大幅降低企業融資成本。

[張兆聰 還看今朝]

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