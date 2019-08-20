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經濟
2019年8月20日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
周末「無煙」 港股重上26000關 星展：倘暴力升級 恒指最壞瀉近萬點
長實斥資252億 購英老牌啤酒廠
建「先行示範區」 深圳概念股炒起
人行新利率機制壓內銀息差 今首報價
英匯款商：港撤資增加 本月入1出2.64
補習人數跌 遵理母企再盈警 沒重複修讀人數兩年半減36%
證監ICAC聯手打擊金融罪行
大昌行半年純利跌32% 暫不考慮大型收購
彭博：海航15億私募債到期3周未兌付
石藥中期盈利增25% 不派息
酒店旅客減 華大：或削派息
太陽城撤澳洲賭廳業務 周焯華斥禁入境報道失實 保留追究權
大摩：港局勢不穩 影響澳門貴賓廳高端中場
投資收益虧轉盈 惠理半年純利升29%
復星旅文：仍磋商重組Thomas Cook
華為禁令再押後 美股早段做好 華府官員大派經濟定心丸
日收緊安保行業投資 外資限10%表決權
萬事達卡組加密貨幣團隊
陳茂峰：誇大經濟危機 政府居心叵測
中年夫婦儲夠800萬可退休
張兆聰：內地利率新制 巿場反應過度
金曹：7次股災 平均需一年見底
技術取勝：中國旺旺6.7元阻力較大
劉思明：大灣區概念受捧 慎防刺激短癮
周顯：愚蠢的點子 撞擊出成功概念
澳紐元弱勢難改 未到吸納時 兩國央行料續減息 匯率再受壓
湯文亮：口罩強化了軟弱的人
映日灣加推216伙 實呎高見2.19萬 開放式戶399.8萬入場 周六次輪開售
峻源推售如箭在弦 月底前開示位
瓏門複式3750萬 實呎2.18萬破頂
澐灃首錄租賃 洋房月租8.3萬
仲量聯行：上月中環寫字樓空置率3年新高
興勝10.8億沽中央工廈 年半勁賺五成
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技術取勝：中國旺旺6.7元阻力較大
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【明報專訊】信義玻璃8.6元沽壓龐大（圖）
深圳控股有望上試高位（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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周末「無煙」 港股重上26000關 星展：倘暴力升級 恒指最壞瀉近萬點
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