金曹：7次股災 平均需一年見底

不過現時仍有三大不明朗因素影響9月市况走勢：（1）美國總統特朗普雖然表示將部分熱門消費類商品如iPhone、玩具之類，新增的10%關稅推遲到12月15日生效，如果9月1日很可能會對3000億美元中國入口商品開徵新的10%關稅，故9月初中美雙方如何出牌肯定影響股市走勢；（2）美聯儲是否如期在9月18日議息後再降低利息？（3）本港的反修例抗爭運動能否順利平息？

今回或明年5月才見底

最近經常被朋友問到的是，如出現特大利淡消息如群眾運動引致武警駐港維持治安，又或者台海擦槍走火等。與其靠估，筆者表列近年7次股災出現的歷史數據。分別是1994年美國連續加息及中國經濟放緩；1997年亞洲金融風暴；2000年科網股爆破；2007年美國次按危機引致全球金融海嘯；2010年歐債危機；2015年A股爆破及人民幣匯改；2018年美國加息引致資金從新興市場流走。綜合這7次股災經驗，今次中美貿易戰惡化加上美國孳息倒掛，或者會觸發另一次危機，以時間計，平均需要稍多於一年即在明年5月後才見底，以跌幅計回調10,772點可見到19,508點，以市盈率計則可見8.94至9.4倍PE，即低位約在22,200至23,400點。希望中美領導人及貿易談判團隊可以用大智慧，減少全球經濟的震盪呢。筆名有充分的心理準備見到反強高位大約27,000點、今年低位23,400點。

今年有心理準備見23400點

最新8月期權活躍區部署在25,000至26,800點之間，結算應能穩守25,000點大關。比較令人擔心的是，早前突破25,000點大關時見9月大手PUT在23,000點區成交，而且恒指、國指、富時中國、新興市場的引伸波幅明顯高於20，表示由7月結算價28,200點今次跌浪回調20%到22,500點的機會存在，筆者當然希望不會在9月見到。

[金曹 期權制勝]