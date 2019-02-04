中年夫婦儲夠800萬可退休

愈能承受風險 股票比例愈重

根據歷史統計，債券的平均年回報是4%至5%，股票則是8%至9%，股債均配的預期回報就是約6.5%。所以，以年回報6.5%做以上的估算，是比較妥當的預期。投資增值不外乎兩個主要元素，第一是願意等待一段時間，第二是願意承擔一定程度的風險，加快速度意味需要承擔較大的風險，比如調高股票的比例，但投資者必須理解自己的風險承受能力。

雖然，堅持長線投資，做好資產配置，財富增值是沒問題的，不過中間的市場波動會影響投資者的情緒，甚至會因此做出錯誤決定。根據比較通用的資產配置模型，如果你無法忍受到投資組合價值下跌20%，你投資在股票的比例不應超過50%。如果你能夠忍受30%的下跌，可以考慮將股票比例調高至70%，如果不能忍受下跌10%的話，股票的比例只宜佔整體組合的30%。從另一個角度出發，就是考慮是否可以降低現時的每月消費，增加每月的儲蓄同樣可以加快實現退休的目標。

可考慮公用股指數ETF房託

關於如何投資的問題，股票方面可以考慮公用股、指數ETF（交易所買賣基金）或房地產信託基金，而債券方面可以挑選合乎風險水平的債券基金。堅持每月定額投入和長線持有，配合每年檢視和組合再平衡，按計劃累積足夠的退休儲備是務實可行的。最後，以上的數字只供參考，吳先生宜諮詢專業的理財顧問作更全面的評估以作出合適的安排。

李澄幸 香港財務策劃師會董事會成員

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