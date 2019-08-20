陳茂峰：誇大經濟危機 政府居心叵測

前個周日行山，終點馬鞍山，到新港城中心商場找食肆醫肚。時間已經是中午近兩點，幾家酒樓依然滿座，需要輪籌等位。到過這裏多次，今天好像特別人多。趁等候時與知客小姐聊幾句，她說這兩個月酒樓生意很好，畢竟是做街坊生意，不會受市區的街頭衝突影響，反而大家少了出市區，晚市明顯旺場。飯後在附近幾個商場逛逛，感覺人流和過往差不多。入超市買點東西，結帳時問收銀大姐近期生意是否差了。大姐笑罵我「唔湊米氣」，今個暑假超市生意特別好，遠勝往年，飲品及即食食品尤為好賣。

經濟斷崖 純屬靠嚇

再轉往沙田新城市廣場，情况有點異常。這個曾經是全球最多人流的商場，依然人頭湧湧，但密度明顯低了。毛主席說，沒有調查研究，便沒有發言權。我用79元在一間連鎖便服店買件T恤，借機訪問店員。售貨員說自從7月14日警民衝突後，商場人流及生意減了起碼三成，他感覺是區外人不肯入沙田，但沙田友顧客似乎變化不大。這些觀察，印證逆權運動並不影響日常生活的消費。只有警民衝突地方、與旅遊業相關的生意打擊至深，但這環節對香港經濟佔比有限，我看不到它能使香港經濟斷崖般下落。當年佔領運動如此，今次逆權運動亦如是。經濟斷崖論，靠嚇而已。

香港是海島型經濟，受環球（特別是中、美兩國）因素影響遠多於本土因素。今年全球經濟增長放緩，香港難獨善其身，保持經濟不退已很好。香港主要競爭對手新加坡，在第二季的經濟倒退3.3％（與上季比，上季是升3.8%），香港則只是微跌0.4%（上季升1.3%）。恕我陰謀論，特區政府扭盡六壬，上周五公告修訂後的經濟數據，次季從跌0.3%下調至0.4%而已；全年增長從2%至3%「大幅」下調至經濟師共識的0至1%。

特區政府擬推出190億元紓困措施，說是保經濟，實質是特區政府將來邀功的伏筆。今年香港經濟增長似有若無，是年初很多分析報告的共識。只是特區財經官員在年初時過度樂觀，無視外圍經濟環境轉差，以為環球股市上升大大有利香港經濟，高估有增長2%至3%，現在回歸現實。逆權運動是衝擊社會、政治，對經濟影響甚微。

特區政府高調抹黑經濟前景，他日便可大言不慚說，猶幸有這190億元及將來加碼的派糖措施，香港經濟免於斷崖。然而有幾多香港人因為怕經濟差而放棄支持逆權運動改為埋頭搵錢？答案在8月18日的人數。經濟手段解決不了政治問題，轉移視線也是徒然。

御峰理財董事總經理 mfchan@nobleapex.com

[陳茂峰博士 峰哥EQ]