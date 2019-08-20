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日收緊安保行業投資 外資限10%表決權

【明報專訊】日本政府收緊對外資企業投資日本安保相關行業的限制，由此前以外資取得的股份數量為限制標準，改為由今秋起以表決權為標準，並擴大受限制的企業範圍。美國向中國等加強投資限制後，日本也推出類似的措施。

目前日本《外匯法》訂定了對外資的限制。如要取得核能和半導體等行業的上市企業10%以上股份，外資企業需向日本政府提交申請，並接受審查。若關乎安全保障問題，日本政府可以介入，防止技術外流。今秋修例後，對外資的限制將改為以表決權為標準。例如某日本企業有1000股有表決權股份，200股無表決權股份，外資取得其中100股，出資比例為8.3%，在原本標準將不會受限。但按表決權計算，若持有100股有表決權股份，表決權比例將為10%，將受到新法限制。另外，多家外資企業聯手，共同行使10%以上的表決權也將受到限制。

7月出口跌1.6% 遠遜預期

由於全球增長放緩，加上中美貿易戰對日本經濟造成衝擊，日本的晶片製造設備和汽車零件出貨量下降。日本7月出口按年下跌1.6%，顯著低於經濟師預期，是連續第8個月出口減少。日本7月對華出口更按年跌9.3%，為連續第5個月下滑。綜合貿易數據，日本7月錄得2496億日圓（約184億港元）的貿易逆差，此前一個月則錄得5896億日圓（約434億港元）貿易順差。與此同時，日本製造業信心在6年多以來首次轉為悲觀，反映出口前景正在惡化。

日本央行的短觀調查顯示，日本8月製造業景氣判斷指數連續第3個月下滑，由7月的正3，降至負4，為2013年4月以來新低，也是自當時迄今，首次轉為負值。中美貿易戰擾亂了供應鏈。此前美國國債孳息率曲線出現倒掛，預示美國衰退的風險增加。德國上季經濟也在萎縮，令日本的出口型經濟體受到影響，機械、金屬、交通運輸設備等領域的製造商信心下滑。此外，日本批發商和零售商也信心下跌。非製造業的信心在8月下降，由7月的正25，降至正13。

（綜合報道）

[國際金融]

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