華為禁令再押後 美股早段做好 華府官員大派經濟定心丸

歐元區通脹近3年最低

面對工業生產下滑、出口轉弱，德國央行警告，該國經濟瀕臨衰退邊緣，第三季經濟可能仍然疲弱，預期當季GDP將繼續輕微萎縮。德國次季GDP已萎縮0.1%，若第3季繼續下滑，將陷入技術衰退。德國財長舒爾茨（Olaf Scholz）稱，德國有財政實力，能全力應對任何經濟危機。他暗示德國倘經濟陷入困境，政府可放棄平衡預算規則，提供高達500億歐元（約4353億港元）的額外開支。

中美貿戰泰銖轉強 泰國經濟放慢

德國總理默克爾稱，將於周三與英國首相約翰遜會面，討論英國脫歐事宜，並透露德國已預備好應對英國硬脫歐。歐盟委員會昨表示，已為英國硬脫歐作準備，歐盟現階段毋須進行額外的應急準備，預期硬脫歐對英國的影響最大。不過昨公布的歐元區7月通脹率向下修訂至按年增長1%，較6月低0.3個百分點，為2016年11月以來最低，增加了歐央行9月增加寬鬆的壓力。

受中美貿易戰、旅遊業轉弱及泰銖轉強等影響，泰國經濟增長放慢。該國第二季GDP按年增2.3%，也是接近5年最低的季度增長。出口為泰國貢獻逾四成GDP。不過由於泰銖較其他亞洲貨幣強勢，今年以來兌美元升值逾5%，影響到該國出口。泰國第二季出口按年收縮4.2%，該國政府將今年經濟增長預測，由原本的3.3%至3.8%，降至2.7%至3.2%。泰國政府準備推出價值100億美元的刺激措施，推動經濟增長。泰國央行已在8月意外減息，如今市場預料泰國央行仍會再次減息。惠譽的報告稱，聯儲局和其他主要央行的一系列減息行動，標誌全球貨幣政策立場，出現了自2009年深陷金融海嘯危機以來最廣泛的轉變。聯儲局與其他19家央行近幾個月陸續減息。惠譽稱，以聯儲局為首的央行，已由強烈的收緊傾向，轉變為明顯偏向寬鬆。

惠譽：新興市場貨幣政策更受儲局影響

惠譽稱，由於全球貿易和企業融資普遍使用美元，使全球經濟與美國情况緊密連接，令中美貿易戰帶來的風險增加。他稱，貿易戰正影響全球兩個最大經濟體，這是每家央行都得考慮的風險。新興市場貨幣政策以往與大宗商品價格變動密切相關，如今則與聯儲局的動向掛鈎。

（綜合報道）

[國際金融]