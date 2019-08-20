華為禁令再押後 美股早段做好 華府官員大派經濟定心丸

【明報專訊】美國延長華為的禁售令寬限期90天，避免美中談判形勢惡化，且美國官員為經濟大派定心丸，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）否認債息倒掛是經濟衰退的可靠指標，而經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）亦認為美國陷入衰退的風險很低，加上德國可能加推刺激措施，刺激歐美股市上漲。美股三大指數早段升逾1%，道指升約300點。銀行股板塊上漲。市場對經濟衰退的憂慮稍為緩和，美國10年期國債孳息率回升至1.6厘以上。金價跌約1%，現貨金跌穿每盎司1500美元。市場等待周四凌晨公布的聯儲局會議紀錄及聯儲局主席鮑威爾周五的講話，為未來利率趨勢透露更多端倪。
歐元區通脹近3年最低
面對工業生產下滑、出口轉弱，德國央行警告，該國經濟瀕臨衰退邊緣，第三季經濟可能仍然疲弱，預期當季GDP將繼續輕微萎縮。德國次季GDP已萎縮0.1%，若第3季繼續下滑，將陷入技術衰退。德國財長舒爾茨（Olaf Scholz）稱，德國有財政實力，能全力應對任何經濟危機。他暗示德國倘經濟陷入困境，政府可放棄平衡預算規則，提供高達500億歐元（約4353億港元）的額外開支。
中美貿戰泰銖轉強 泰國經濟放慢
德國總理默克爾稱，將於周三與英國首相約翰遜會面，討論英國脫歐事宜，並透露德國已預備好應對英國硬脫歐。歐盟委員會昨表示，已為英國硬脫歐作準備，歐盟現階段毋須進行額外的應急準備，預期硬脫歐對英國的影響最大。不過昨公布的歐元區7月通脹率向下修訂至按年增長1%，較6月低0.3個百分點，為2016年11月以來最低，增加了歐央行9月增加寬鬆的壓力。
受中美貿易戰、旅遊業轉弱及泰銖轉強等影響，泰國經濟增長放慢。該國第二季GDP按年增2.3%，也是接近5年最低的季度增長。出口為泰國貢獻逾四成GDP。不過由於泰銖較其他亞洲貨幣強勢，今年以來兌美元升值逾5%，影響到該國出口。泰國第二季出口按年收縮4.2%，該國政府將今年經濟增長預測，由原本的3.3%至3.8%，降至2.7%至3.2%。泰國政府準備推出價值100億美元的刺激措施，推動經濟增長。泰國央行已在8月意外減息，如今市場預料泰國央行仍會再次減息。惠譽的報告稱，聯儲局和其他主要央行的一系列減息行動，標誌全球貨幣政策立場，出現了自2009年深陷金融海嘯危機以來最廣泛的轉變。聯儲局與其他19家央行近幾個月陸續減息。惠譽稱，以聯儲局為首的央行，已由強烈的收緊傾向，轉變為明顯偏向寬鬆。
惠譽：新興市場貨幣政策更受儲局影響
惠譽稱，由於全球貿易和企業融資普遍使用美元，使全球經濟與美國情况緊密連接，令中美貿易戰帶來的風險增加。他稱，貿易戰正影響全球兩個最大經濟體，這是每家央行都得考慮的風險。新興市場貨幣政策以往與大宗商品價格變動密切相關，如今則與聯儲局的動向掛鈎。