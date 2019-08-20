太陽城撤澳洲賭廳業務 周焯華斥禁入境報道失實 保留追究權

明報記者 陳偉燊

自7月起，圍繞太陽城賭廳業務的消息不絕如縷，先被中國內地《經濟參考報》報道其大開網絡博彩門路，直指此舉讓內地賭客經網絡平台參與境外博彩，事隔不足一周，周焯華親自在澳門舉行記者會，否認被查及通緝，以及會遵照澳門法規，不會涉足經營澳門不許的境外電話及網絡投注。

不過，8月澳洲媒體包括《悉尼晨鋒報》及《時代報》報道，質疑太陽城與有組織犯罪有關聯，並指周焯華被澳洲內政事務部禁止入境。周焯華即透過在港上市公司太陽城集團（1383）發公告表示，未來12個月不會到澳洲，亦沒有受到澳洲當局調查，重申上市公司沒有參與澳洲賭廳業務。

過往澳洲賭廳預訂不甚活躍

博彩業媒體《亞博匯》昨日引述太陽城集團發言人回應，因應澳洲市場需求不足及營運成本高企，關閉位於澳洲墨爾本皇冠及星億悉尼的賭廳，並且引述周焯華在8月12日透過代表律師，對澳洲《時代報》發信，指周焯華已經採取法律行動，要求《時代報》撤回不實報道，更謂《時代報》的報道，已對其構成「巨額金錢損失」，會保留追究權利。

本報查閱太陽城集團的網頁，上述兩個賭廳的資料已在網頁上消失。根據本報記者過往不時查閱有關網頁的預訂，預訂澳洲賭廳娛樂的情况不太活躍。現時其官網只提供澳門、柬埔寨、越南、菲律賓及韓國的賭廳預訂服務。

中國嚴打 菲今年網上博彩收入料持平

此外，根據彭博引述菲律賓娛樂博彩公司主席Andrea Domingo表示，中國內地打擊網絡博彩，預期今年博彩收入會持平甚至放緩，令業務受到輕微影響。她又稱，網絡博彩在菲律賓屬合法，因此當地的博彩營運業務會依法行事，但是不會再接受新的網絡博彩牌照申請。她估計，今年來自網絡博彩方面的收入介乎90億至100億披索（約13.47億至14.97億港元）。