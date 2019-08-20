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太陽城撤澳洲賭廳業務 周焯華斥禁入境報道失實 保留追究權

【明報專訊】澳洲傳媒包括《時代報》早前爆出澳門貴賓廳龍頭太陽城集團行政總裁兼董事周焯華被澳洲內政事務部禁止入境，事件繼續發酵，周焯華在上周一去信《時代報》展開追究，要求該報撤回「不實報道」，並批評有關報道對其構成「巨額金錢損失」，並且保留追究權利。太陽城更對博彩業傳媒確認撤出澳洲賭廳業務。

明報記者 陳偉燊

自7月起，圍繞太陽城賭廳業務的消息不絕如縷，先被中國內地《經濟參考報》報道其大開網絡博彩門路，直指此舉讓內地賭客經網絡平台參與境外博彩，事隔不足一周，周焯華親自在澳門舉行記者會，否認被查及通緝，以及會遵照澳門法規，不會涉足經營澳門不許的境外電話及網絡投注。

不過，8月澳洲媒體包括《悉尼晨鋒報》及《時代報》報道，質疑太陽城與有組織犯罪有關聯，並指周焯華被澳洲內政事務部禁止入境。周焯華即透過在港上市公司太陽城集團（1383）發公告表示，未來12個月不會到澳洲，亦沒有受到澳洲當局調查，重申上市公司沒有參與澳洲賭廳業務。

過往澳洲賭廳預訂不甚活躍

博彩業媒體《亞博匯》昨日引述太陽城集團發言人回應，因應澳洲市場需求不足及營運成本高企，關閉位於澳洲墨爾本皇冠及星億悉尼的賭廳，並且引述周焯華在8月12日透過代表律師，對澳洲《時代報》發信，指周焯華已經採取法律行動，要求《時代報》撤回不實報道，更謂《時代報》的報道，已對其構成「巨額金錢損失」，會保留追究權利。

本報查閱太陽城集團的網頁，上述兩個賭廳的資料已在網頁上消失。根據本報記者過往不時查閱有關網頁的預訂，預訂澳洲賭廳娛樂的情况不太活躍。現時其官網只提供澳門、柬埔寨、越南、菲律賓及韓國的賭廳預訂服務。

中國嚴打 菲今年網上博彩收入料持平

此外，根據彭博引述菲律賓娛樂博彩公司主席Andrea Domingo表示，中國內地打擊網絡博彩，預期今年博彩收入會持平甚至放緩，令業務受到輕微影響。她又稱，網絡博彩在菲律賓屬合法，因此當地的博彩營運業務會依法行事，但是不會再接受新的網絡博彩牌照申請。她估計，今年來自網絡博彩方面的收入介乎90億至100億披索（約13.47億至14.97億港元）。

相關字詞﹕貴賓廳 時代報 周焯華 太陽城

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