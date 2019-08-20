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石藥中期盈利增25% 不派息

【明報專訊】藍籌藥股石藥（1093）公布中期業績，期內純利18.78億元（人民幣‧下同），按年增24.8%。不派中期息。

石藥昨日收報12.96港元，升4.18%。期內收入111.78億元，按年上升27.6%。其中，主要的成藥業務上半年銷售收入達87.66億元，按年增長36.8%；維生素C產品價格受到市場供應過剩的影響而持續受壓，銷售收入11.58億元，按年增10.1%；抗生素業務受限抗等政策影響，市場總需求仍在低谷徘徊，銷售收入5.31億元，按年減少15.2%。

公司指出，成藥業務仍為主要增長動力，當中創新藥增長強勁，銷售收入達到61.49億元，年增55.4%。而創新藥收入佔公司總收入比重，亦由去年同期的45.2%進一步提升至今年上半年的55%。

研發費用增近七成 佔成藥收入一成

另外，石藥上半年經營溢利率按年下跌0.6個百分點至20.9%，主要由於公司加強市場開發，令成藥業務的銷售開支佔收入比率提高，研發開支亦大幅增長，此外，平均售價下降致維生素C業務於本期的溢利率下跌，不過具有相對較高溢利率的創新藥銷售佔比提高，部分抵消了影響。石藥上半年投入研發費用9.42億元，年增68.5%，約佔成藥業務收入10.7%。研發開支增加主要由於在研品種數目增加，目前在研項目有300多個。

相關字詞﹕嘉耀控股 國際建投 泰昇集團 旅業國際 債價 債務違約 海航

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