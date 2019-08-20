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彭博：海航15億私募債到期3周未兌付

【明報專訊】負債纍纍的海航再陷債務違約困境，據彭博報道，海航一筆15億元人民幣的私募債已到期3周（7月28日到期），至今仍未能完成兌付，亦令海航另一筆於昨日（18日）需要償付的美元債券債價一度急跌，由7月26日的95.333元跌至7月30日的92.45元水平。

彭博引述兩位不願具名知情人士稱，截至昨日早上海航集團尚未能償付「16海航02」本息，該筆債券原應於今年7月28日到期時並兌付。文章又按知情人士提供的募集說明書，指出該債券無寬限期條款；其中一名人士又稱，未收到發行人組織召開債券持有人會議的通知。而海航集團未及時回覆該社尋求置評的郵件。

海南省傳助償3億美元境外債

海航集團一筆3億美元境外債券原應於昨日兌付，此前根據REDD報道，海南省政府將提供10億元人民幣的資金，以助其償還該期美元債。

海航集團近年多次瀕臨或出現債務違約情况，只能積極變賣資產還債，如將本港多隻殼股出售，包括國際建投（0687）現重新採用名字泰昇集團、旅業國際（1626）現重新採用名字嘉耀控股等，但仍未能阻止上述規模15億元、票面利率6厘的私募債違約。

積極變賣資產 旗下CWT債務重組

事實上，海航的債務危機一直未除，在6月曾遭德勤旗下財務諮詢公司就入稟高院，追討海航旗下物流公司約341萬元未付服務費。海航旗下在港上市公司CWT （0521）亦因拖欠6300萬元利息及費用，而引發了一筆14億元的貸款違約，被要求還本息共14.6億元，最終該公司要提出債務重組。

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