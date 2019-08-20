大昌行半年純利跌32% 暫不考慮大型收購

食品門市多次因遊行暫停營業

集團董事及香港食品業務主管梁佩貞表示，公司旗下大昌食品門市過去亦曾多次因遊行示威而暫停營業，對生意有一定影響。她續稱，曾聽到有部分批發客戶反映，7月的生意額出現20%至50%的跌幅，情况嚴峻。她指公司或會推出短期優惠予合作客戶，望能共渡時艱。大昌行上半年員工人數按年減少2.2%，當被問及公司是否有裁員計劃，黎汝雄解釋員工的減少有一部分是因為退休，有一部分是因收購合併，因此精簡重疊人手。

寶礦力在香港的業務由集團代理，更曾一度被網民封為「抗爭專用飲品」，梁佩貞稱，寶礦力的銷量在7月曾出現一至兩個星期的爆發性增長，惟之後已重返正常水平，整體銷售量與去年同期相若。

內地罷飲寶礦力 抵消增幅

網民曾在今年7月時，發起抵制電視廣播（0511）（TVB）行動，先後有多家大型企業宣布會調整在TVB的廣告計劃，其中率先表態的寶礦力，隨即獲網民大力支持，其產品在多個網購平台均現缺貨情况。梁佩貞解釋，調整廣告的決定是由廠商大塚製藥方面作出；她又承認，因寶礦力引起的爭議令某些內地顧客反而提出罷飲寶礦力，繼而影響內地地區銷情，因此寶礦力整體銷售量不算有特別明顯增幅。