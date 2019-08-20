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補習人數跌 遵理母企再盈警 沒重複修讀人數兩年半減36%

【明報專訊】本港著名補習社「遵理學校」母公司精英匯集團（1775）上市約一年即發出盈警，預告截至7月底年度純利將會大減五成至七成，昨日精英匯集團股份交投淡靜，全日只成交11.2萬股，成交金額只有6.06萬元，收報0.55元，無升跌，但集團上市至今股價已幾乎「腰斬。」

明報記者 李哲毅

近年中學生補習人數有所下降，精英匯集團表示，去年私立中學輔助教育服務沒有身分重複的修讀學生人數及課節修讀人次總數減少，加上經營租賃開支增加，集團教學中心佔用率下降，導致集團年度總收入減少，集團預計，全年業績將於今年10月刊發。

1月底中期業績已盈警

事實上，精英匯上市約13個月間已兩度發出盈警，去年12月精英匯以補習學生數目及課節修讀人次總數減少為由，就截至今年1月底的中期業績發出盈警。

翻查精英匯2019中期報告，上半財年的收入為2.44億元，減少10.7%，當中來自中學補習的收入減少13.4%至2.19億元，截至今年1月底沒有身分重複的學生數目為4.18萬名，按年減少6.8%，課節修讀人次總數按年大減17.0%至33.6萬名。

教育局中學生人數下跌

值得留意是，精英匯旗下沒有身分重複的學生修讀人數自2016年起不斷下降，由2016年7月底的6.39萬名，跌至2019年1月底的4.1萬名，兩年半間學生數目減少2.29萬名或35.84%。

另外，課節修讀人次總數同樣跌勢驚人，由2016年財年的68.15萬名，降至2019財年中期的33.6萬名，跌幅達50.70%。

然而，近年本港中學生人口亦有所下降，根據教育局數據，2016/17學年共有33.82萬名中學生，2018/19學年則有32.55萬名中學生，較2016/17學年減少1.27萬名。

上市至今股價累跌近半

精英匯集團在去年7月中旬以1.08元上市，掛牌首日曾高見1.41元，首日升18.52%收報1.28元，其後股價即節節下跌，同年9月18日股價盤中曾低見0.48元，惟今年初精英匯一度反彈至1元水平，但即無以為繼，股價反覆向下，以昨日收市價0.55元計，精英匯上市至今累跌49.93%，市值蒸發3.85億元。

相關字詞﹕中學生 梁賀琪 林溢欣 補習 精英匯集團 遵理學校

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