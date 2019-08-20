英匯款商：港撤資增加 本月入1出2.64

新加坡諮詢公司：客戶憂港金融中心地位

TransferWise主要為個人和中小企提供國際轉帳服務，該行拒絕披露資金進出確實金額，但指出離開香港的大部分資金都流向英國、美國、新加坡、澳洲和歐元區國家的銀行帳戶。此外，新加坡諮詢公司Future-Moves行政總裁Devadas Krishnadas表示，有包括富豪和大企業等客戶正將個人資產和投資移出香港，原因並不是因為目前的動盪，而是長期對香港作為金融中心有憂慮。

雖然有市場人士向《華爾街日報》表示，他們不是已將港元換成外幣，便是準備兌換，不過金額只屬少數。另有10多名專業人士表示，他們沒有轉走資金，兩名以本港為基地的基金經理指未見有資金逃離香港，有在港工作的外籍員工表示他們以自己國家的貨幣存在銀行戶口，這樣已足夠分散風險。

港匯昨跌14點子 報7.8446

踏入8月，本港示威活動規模擴大，在8月5日全港大罷工，以及8月14日有外電報道大量解放軍軍車集結深圳，翌日的港元拆息明顯抽升，1個月拆息在6日和16日升至2.52厘和2.26厘。周日遊行和平進行，1個月拆息降回2厘以下，報1.99厘。港元匯率在本月7日開始重回7.84水平，再貼近7.85弱方兌換保證，截至昨晚10時半報7.8446，下跌14點子（1元等於1萬點子）。

華僑銀行：美延加徵關稅 削港走資風險

華僑銀行報告認為，由於擔憂社會問題持續發酵，將增添資金外流壓力，而且月底和季末即將來臨，市場參與者持續囤積資金。不過，銀行體系總結餘穩定，反映目前尚未出現大規模資金外流。另外，隨着美國宣布推遲對部分中國商品加徵關稅，港股和人民幣一同反彈，進一步減輕資金外流風險。該行認為，港元未必輕易觸及7.85，短期主要在7.84至7.85區間內波動。