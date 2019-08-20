人行新利率機制壓內銀息差 今首報價

人行顧問馬駿：息差跌幅難量化

馬駿表示，影響息差因素包括宏觀經濟情况，特別是未來貸款需求、銀行風險溢價和相關的貸款違約率、政策利率的水平和變化，以及新傳導機制在銀行落實的速度。他又表示，銀行貸款利率與LPR和MLF利率掛鈎，建立比較順暢貨幣政策傳導機制，未來政策利率下降，貸款利率也隨之下降，有助降低企業融資成本。

新機制以MLF作為報價參考利率，人行調查統計司原司長盛松成認為，MLF自身存在問題，應為短期權衡而非長期選擇，MLF存在機制扭曲，人行給予銀行的存款準備金利率為1.62厘，而借予銀行的MLF利率為3.3厘，間接提高銀行經營成本，未來長期趨勢仍然要透過降準置換MLF，降低銀行和實體經濟的融資成本。另外MLF主要交易對象為國有大行和股份制銀行，中小銀行難以參考MLF利率。

貸款利息採取市場化定價，不過存款利率根據基準利率定價，盛松成指銀行貸款定價和存款成本相關，今後銀行對資產負債管理的要求更高。至於新機制是否有助解決小微企業融資問題，盛松成表示，機制有助增強政策利率引導貸款利率作用，人行亦推動多種貨幣信貸政策工具配合降低LPR利率。不過銀行會根據小微企業經營的風險情况，自行決定在LPR基礎上增加的息差，經濟面臨下行壓力，銀行風險偏好下降，資質較佳的小微企業或才能更受惠改革。