經濟
下一篇 上一篇

人行新利率機制壓內銀息差 今首報價

【明報專訊】人民銀行周六發布新的貸款市場報價利率（LPR）形成機制，以中期借貸便利（MLF）為主的公開市場操作利率成為新做貸款的利率參考，今日新機制首次報價。有市場人士認為，新機制帶動貸款利率下降收窄銀行息差，人行貨幣政策委員會委員馬駿表示，不能排除內地銀行息差下降的可能，不過未來有多個走勢影響未來息差走勢，會否下降和下降多少，不能夠馬上量化。

人行顧問馬駿：息差跌幅難量化

馬駿表示，影響息差因素包括宏觀經濟情况，特別是未來貸款需求、銀行風險溢價和相關的貸款違約率、政策利率的水平和變化，以及新傳導機制在銀行落實的速度。他又表示，銀行貸款利率與LPR和MLF利率掛鈎，建立比較順暢貨幣政策傳導機制，未來政策利率下降，貸款利率也隨之下降，有助降低企業融資成本。

新機制以MLF作為報價參考利率，人行調查統計司原司長盛松成認為，MLF自身存在問題，應為短期權衡而非長期選擇，MLF存在機制扭曲，人行給予銀行的存款準備金利率為1.62厘，而借予銀行的MLF利率為3.3厘，間接提高銀行經營成本，未來長期趨勢仍然要透過降準置換MLF，降低銀行和實體經濟的融資成本。另外MLF主要交易對象為國有大行和股份制銀行，中小銀行難以參考MLF利率。

貸款利息採取市場化定價，不過存款利率根據基準利率定價，盛松成指銀行貸款定價和存款成本相關，今後銀行對資產負債管理的要求更高。至於新機制是否有助解決小微企業融資問題，盛松成表示，機制有助增強政策利率引導貸款利率作用，人行亦推動多種貨幣信貸政策工具配合降低LPR利率。不過銀行會根據小微企業經營的風險情况，自行決定在LPR基礎上增加的息差，經濟面臨下行壓力，銀行風險偏好下降，資質較佳的小微企業或才能更受惠改革。

相關字詞﹕貸款市場報價利率 基準利率 貨幣政策 人民銀行

上 / 下一篇新聞

周末「無煙」 港股重上26000關 星展：倘暴力升級 恒指最壞瀉近萬點
周末「無煙」 港股重上26000關 星展：倘暴力升級 恒指最壞瀉近萬點
長實斥資252億 購英老牌啤酒廠
長實斥資252億 購英老牌啤酒廠
建「先行示範區」 深圳概念股炒起
建「先行示範區」 深圳概念股炒起
英匯款商：港撤資增加 本月入1出2.64
英匯款商：港撤資增加 本月入1出2.64
補習人數跌 遵理母企再盈警 沒重複修讀人數兩年半減36%
補習人數跌 遵理母企再盈警 沒重複修讀人數兩年半減36%
證監ICAC聯手打擊金融罪行
證監ICAC聯手打擊金融罪行
大昌行半年純利跌32% 暫不考慮大型收購
大昌行半年純利跌32% 暫不考慮大型收購
彭博：海航15億私募債到期3周未兌付
彭博：海航15億私募債到期3周未兌付
石藥中期盈利增25% 不派息
石藥中期盈利增25% 不派息
酒店旅客減 華大：或削派息
酒店旅客減 華大：或削派息
太陽城撤澳洲賭廳業務 周焯華斥禁入境報道失實 保留追究權
太陽城撤澳洲賭廳業務 周焯華斥禁入境報道失實 保留追究權
大摩：港局勢不穩 影響澳門貴賓廳高端中場
大摩：港局勢不穩 影響澳門貴賓廳高端中場
投資收益虧轉盈 惠理半年純利升29%
投資收益虧轉盈 惠理半年純利升29%
復星旅文：仍磋商重組Thomas Cook
復星旅文：仍磋商重組Thomas Cook
華為禁令再押後 美股早段做好 華府官員大派經濟定心丸
華為禁令再押後 美股早段做好 華府官員大派經濟定心丸
日收緊安保行業投資 外資限10%表決權
日收緊安保行業投資 外資限10%表決權
萬事達卡組加密貨幣團隊
萬事達卡組加密貨幣團隊
陳茂峰：誇大經濟危機 政府居心叵測
陳茂峰：誇大經濟危機 政府居心叵測
中年夫婦儲夠800萬可退休
中年夫婦儲夠800萬可退休
張兆聰：內地利率新制 巿場反應過度
張兆聰：內地利率新制 巿場反應過度
金曹：7次股災 平均需一年見底
金曹：7次股災 平均需一年見底
技術取勝：中國旺旺6.7元阻力較大
技術取勝：中國旺旺6.7元阻力較大
劉思明：大灣區概念受捧 慎防刺激短癮
劉思明：大灣區概念受捧 慎防刺激短癮
周顯：愚蠢的點子 撞擊出成功概念
周顯：愚蠢的點子 撞擊出成功概念
澳紐元弱勢難改 未到吸納時 兩國央行料續減息 匯率再受壓
澳紐元弱勢難改 未到吸納時 兩國央行料續減息 匯率再受壓
湯文亮：口罩強化了軟弱的人
湯文亮：口罩強化了軟弱的人
映日灣加推216伙 實呎高見2.19萬 開放式戶399.8萬入場 周六次輪開售
映日灣加推216伙 實呎高見2.19萬 開放式戶399.8萬入場 周六次輪開售
峻源推售如箭在弦 月底前開示位
峻源推售如箭在弦 月底前開示位
瓏門複式3750萬 實呎2.18萬破頂
瓏門複式3750萬 實呎2.18萬破頂
澐灃首錄租賃 洋房月租8.3萬
澐灃首錄租賃 洋房月租8.3萬
仲量聯行：上月中環寫字樓空置率3年新高
仲量聯行：上月中環寫字樓空置率3年新高
興勝10.8億沽中央工廈 年半勁賺五成
興勝10.8億沽中央工廈 年半勁賺五成