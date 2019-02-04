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長實斥資252億 購英老牌啤酒廠

【明報專訊】長實（1113）繼進軍飛機租賃及基建業務後，進一步在英國提出以每股現金代價850便士（約80.8港元），收購於英國倫敦上市的老牌啤酒廠、品牌兼餐廳營運商Greene King全部股權，總代價約27億英鎊，相當於約252億港元。

須Greene King持股75%股東同意

是次長實提出收購，作價相當於Greene King截至今年4月28日止52周期間之除去利息、稅項、折舊和攤銷前收益4.82億英鎊（約45.79億港元）計約9.5倍企業價值，或如包括於當日利率掉期負債的公平值計約10倍之企業價值。根據協議安排，長實須最少取得Greene King持股75%或以上的股東同意，交易才會成事。長實亦稱，一旦因為交易未獲其股東等原因通過，將支付分手費5310萬英鎊（約5.045億港元）。

據了解，Greene King除經營啤酒品牌、釀酒及餐館之外，旗下應佔物業面積逾7000萬方呎。截至4月28日，Greene King擁有1687家英式酒館、餐廳及酒店， 81%之物業均具有永久業權或作長期租賃。長實指，其已投資於英國英式酒館行業，並擁有一小部分英式酒館，而全數均出租予Greene King，是次收購與其全球多元化政策一致。Greene King本身擁有逾200年歷史，為當地老牌釀酒商。

習近平2015年訪英品嘗產品

該集團則指，國家主席習近平於2015年10月訪問英國，最終兩國達成價值400億英鎊的雙邊合作協議，涉及約60個投資項目。其間，時任英國首相卡梅倫招待習近平於當地小餐館品嘗傳統美食炸魚薯條時，卡梅倫為二人點選的飲品正是Greene King集團旗下釀酒廠的一種啤酒產品「Greene King IPA 」（IPA 即 Indian pale ale，為英國特產的淡麥芽啤酒）。

相關字詞﹕習近平 卡梅倫 長實

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