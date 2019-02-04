周末「無煙」 港股重上26000關 星展：倘暴力升級 恒指最壞瀉近萬點

明報記者 廖毅然

恒指上一次在周一報升已是7月中的事，自「721」元朗襲擊事件後，恒指連續4個星期遇上「黑色星期一」，而昨日此走勢終斷纜。本地事件暫時紓緩，加上內地推行利率改革，本地股及中資股齊升，恒指裂口高開260點後，升幅一度擴大至622點，收市升557點，報26,291點，國指升144點至10,109點，主板成交略增至966億元。恒指期貨昨晚先行回吐，截至11時45分報26,134點，低水158點。

昨裂口高開260點 最多曾升622點

但投資界未敢樂觀，豐盛資產管理董事黃國英表示，上周恒指一度低見24,899點，相信是短期底部，但要挑戰20天線（昨日為26,830點）有難度，因為近幾天反彈的力度已大致被消化，部分先行上升的例如新世界（0017）及冠君產業信託（2778）昨日均逆市倒跌，反映挾淡倉力度已開始透支。

黃國英：近日反彈已被消化 未敢樂觀

星展香港及中國內地股票策略師林子津表示，即使示威活動在10月前完結，恒指在年底亦只會到26,050點，此目標價較早前的27,140點調低4％。若示威活動持續，即使暴力沒有升級，恒指亦會跌至24,400點。若示威持續且暴力升級，恒指最壞情况會在年底跌至16,800點，即距離昨日收市價有近9500點下跌空間（見圖）。而最壞情况亦包括令香港今年經濟倒退5.9％、樓價下跌2％及零售銷售倒退9.5％。但他認為，現階段本地地產股估值低，可以吸納。

星展：最佳情景恒指年底見26050點

本地股昨日反彈，但以金融股為主，恒生（0011）升4.1％，中銀香港（2388）升3.2％，友邦（1299）升2.9％，匯控（0005）升2.6％。地產股亦繼續反彈，長實（1113）、恒地（0012）及新地（0016）均升逾2％，但新世界跌0.4％。

內地推行利率改革，中行（3988）及交行（3328）升1％，工行（1398）及建行（0939）升不足1％。市場憧憬利率下降，內房股大漲，碧桂園（2007）升5.8％，華潤置地（1109）及中海外（0688）分別升4.4％及3.6％。

舜宇重返紅底 本地金融股反彈

舜宇光學（2382）獲大行唱好，重返「紅底股」，昨日升5.6％至100.7元。高盛認為，該行手機鏡頭及相機模組的毛利率回升，相信最壞時間已過，給予目標價150元。