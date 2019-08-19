資金避險 美元定存享優惠息

撰文：李凱茵

香港三大發鈔銀行之中，目前以中銀的美元定期存款息口較吸引，暫屬3間銀行中最高（以最基本級別定存利息優惠計劃比較）。中銀客戶以現存資金透過網上銀行及手機銀行申請美元定期存款，3個月、6個月與12個月的存款，都有至少2厘的年息，較匯豐給予最基本客戶的優惠息，分別高出10至20點子（1厘等於100點子）。此外，其優惠息率又會根據戶口級別遞增，每高一級息率就多5點子。匯豐也採取類似分別優惠，最高級戶口客戶，3個月和6個月存期均有2.2厘，12個月有2.1厘。中銀和匯豐都另設兌換資金優惠，存期只有7天與1個月的選擇。7天存期以匯豐的8.5厘存款息最高，也是今次比較的所有銀行中最高的。1個月存期，匯豐和中銀的息率分別有2.3厘和2.5厘。

中小行短期息率吸引 南商7天定存達8厘

如果要比較短期存款息率，個別中、小型銀行提供的優惠也十分吸引。例如南洋商業銀行的兌換資金優惠，7天存期有8厘，1個月存期有2.5厘。富邦銀行的兌換資金優惠，只限1個月和3個月存期，息率分別有3.68厘與2.9厘，在這兩個存期中同屬各銀行中最高。建行的優惠，1個月和3個月存期有2.5厘與2.9厘，分別排行第二與第一。

大新兌換資金敘做 一年可收息2.5萬

如果預期減息未完，希望敘做中、長期存款鎖定回報，6個月或12個月存期的存款息率，同樣以中、小型銀行較吸引。其中大新銀行的兌換資金優惠，有4個月及12個月存期可選，入場費100萬港元等值，年息2.5厘。以最基本存款計，一年存款可收息2.5萬元；如資金進一步達200萬至500萬元，年息多10點子至2.6厘。大新銀行同一時間也有新資金優惠，客戶存入最少20萬港元等值新資金敘做美元定期存款，3個月、6個月及12個月存期年息有2.2厘，如資金提升至50萬至不足200萬元，有2.3厘，200萬元或以上有2.4厘。兩項優惠皆只可透過分行申請，第二項的新資金優惠只限該行的VIP銀行服務用戶。

創興銀行的6個月存期息率有2.45厘，為各行中最高。1個月與3個月的存期，也有1.9厘與2.45厘。要求全新資金或兌換資金，入場費1.5萬美元。如存入金額達5萬美元至13萬美元以下，息率高5點子，若達13萬美元或以上會再多5點子，即半年期存款有2.55厘。

永隆星展推優惠 吸引客戶用網上平台

踏入互聯網時代，銀行都鼓勵用戶多使用網上或手機銀行，除了方便，銀行長遠也可節省成本。中信、招商永隆和星展都推出網上平台優惠，希望以較優惠的定期存款息來吸引用戶使用網上平台開立定期存款。3間銀行中，中信銀行提供的優惠息率較吸引，12個月存期年息有2.2厘，僅次於大新與上商。不過，該行另外要求存入全新資金。招商永隆與星展則未對資金設限，可以現有資金開立存款，方便現有用戶。

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