映灣園實呎守1.2萬 料價量齊跌

明報記者 陳子謙

映灣園平均呎價從今年初的10695元，上升至本月12147元，升幅約13.5%，不過近日屋苑開始錄得低市價成交，位於6座低層E室，實用面積540方呎，以600萬元易手，成交價較市價低約一成。中原高級區域營業董事陳繼成表示，由於近期社會動盪，睇樓量減少，而區內轉售為租的比例亦有所增加。

內地客蝕四成沽皓畋

此外，二手市場亦開始錄得蝕讓個案。市場消息指，何文田皓畋10座中層E室，實用面積568方呎，屬兩房間隔，新近以1250萬元售出，實呎22007元。原業主為內地人，登記地址位於內蒙古，於2017年約1292.3萬元購入單位，帳面蝕讓42.3萬元，惟持貨不足3年，須支付一成的額外印花稅涉125萬元，加上原業主購入時已支付佔當時樓價30%的買家印花稅，以及雙倍印花稅共約387.7萬元，料連同代理佣金及其他雜費，損手共約560萬元或四成離場。

映御額印貨448萬沽 3年蝕30萬

另美聯營業經理張瑋津表示，元朗映御1座中層L室，實用面積300方呎開放式戶，原業主最初開價520萬元，至近期見社會氣氛不穩，加上急於套現，故減價72萬元或約14%，以448萬元沽出，實呎14933元，成交價較市價低約一成。原業主為內地人，於2016年斥資363萬元，加上佔樓價30%買家印花稅及雙倍印花稅108.9萬元，合共涉約472萬元購入上述單位，持貨3年，帳面蝕讓24萬元，料連同代理佣金及其他雜費，原業主損手接近30萬元。

健威2房跌穿700萬 年半首見

北角老牌屋苑健威花園2房戶做價跌穿700萬元，市場消息指，健威花園C座低層5室，實用面積446方呎，2房戶望樓景，原業主最初叫價750萬元，但對後市欠缺信心，議價2日及累減70萬元或9%後，終以680萬元沽出單位，實呎15247元。是次成交價跌穿低過於700萬元，為年半以來屋苑首見。不過，原業主於2013年5月以445萬元買入單位，持貨6年，帳面仍獲利235萬元。

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