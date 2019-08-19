8月買賣登記料高位回落四成

【明報專訊】主要反映7月樓市表現的8月樓宇買賣合約登記（包括住宅、車位及工商舖物業等），中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，截至8月14日暫錄2734宗及220.3億元，料全月錄6000宗及500億元，較7月份6380宗及539.8億元下跌6%及7.4%。宗數及金額連續3個月企穩6000宗及500億元水平，較今年逾10,000宗的高位回落約四成。隨着樓價調整訊號浮現，加上中美貿易戰持續、《逃犯條例》修訂爭議未解決，相信未來整體交投量仍然偏低。
一手私宅方面，8月份暫錄716宗登記、涉74.8億元，料全月錄1300宗及130億元，較7月份錄得的1780宗及171.7億元分別下跌27%及24.3%。8月份的登記主要來自新界細價上車盤，估計登記金額將為2018年12月錄得113.3億元後的8個月新低。8月份錄得最高登記宗數的新盤是屯門菁雋，暫錄209宗及6.4億元。其次為大埔白石角朗濤，錄得82宗及6.9億元。第三為大埔天鑽，錄78宗及7.4億元。
一手登記額料130億
二手私宅方面，8月份暫錄1358宗登記、涉114.1億元，料全月錄2700宗及230億元，較7月份錄得的2808宗及259.8億元分別下跌3.9%及11.5%。