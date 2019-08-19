8月買賣登記料高位回落四成

一手私宅方面，8月份暫錄716宗登記、涉74.8億元，料全月錄1300宗及130億元，較7月份錄得的1780宗及171.7億元分別下跌27%及24.3%。8月份的登記主要來自新界細價上車盤，估計登記金額將為2018年12月錄得113.3億元後的8個月新低。8月份錄得最高登記宗數的新盤是屯門菁雋，暫錄209宗及6.4億元。其次為大埔白石角朗濤，錄得82宗及6.9億元。第三為大埔天鑽，錄78宗及7.4億元。

一手登記額料130億

二手私宅方面，8月份暫錄1358宗登記、涉114.1億元，料全月錄2700宗及230億元，較7月份錄得的2808宗及259.8億元分別下跌3.9%及11.5%。