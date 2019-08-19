本月全月一手成交料不足千宗

暫錄約600宗 映日灣佔六成

對上一次一手在一個月內錄得不足1000宗成交，要追溯至今年2月錄得約810宗水平。利嘉閣地產研究部主管陳海潮認為，社會運動曠日持久，更有愈演愈烈的迹象，令發展商及買家均維持觀望態度。陳解釋，發展商本月推盤步伐明顯減慢，目前未有全新樓盤推售消息，反映發展商正密切關注社會形勢；另一邊廂，受社會不穩氣氛影響，和中美貿易戰一度惡化令股市波動，使買家入市信心下跌，預料本月一手成交宗數有機會低於1000宗，約為半年新低。

過去周末新地（0016）屯門御半山II期、碧桂園（2007）牽頭發展的馬鞍山泓碧及永泰（0369）屯門掃管笏OMA OMA各錄3宗成交，為映日灣後錄得最多成交的新盤。另九建（0034）油塘海傲灣及信置（0083）西貢逸瓏海匯分別售出1伙。

此外，新世界（0017）元朗瑧頤新近售出1伙實用面積308方呎的1房戶；項目開售至今，合共沽出211伙，共套現逾11億元。