本月全月一手成交料不足千宗

【明報專訊】臨近8月下旬，荃灣映日灣成為一手市場焦點，上周六開售354伙並即日沽清，令剛過去的周末交投量回升。綜合市場資訊，一手市場於剛過去的周末錄得約370宗成交，較對上周末的10宗大增36倍。不過，本月至今一手市場暫錄僅約600宗成交，而本月下旬未有大型新盤開售，預計全月一手成交宗數或不足1000宗。
暫錄約600宗 映日灣佔六成
對上一次一手在一個月內錄得不足1000宗成交，要追溯至今年2月錄得約810宗水平。利嘉閣地產研究部主管陳海潮認為，社會運動曠日持久，更有愈演愈烈的迹象，令發展商及買家均維持觀望態度。陳解釋，發展商本月推盤步伐明顯減慢，目前未有全新樓盤推售消息，反映發展商正密切關注社會形勢；另一邊廂，受社會不穩氣氛影響，和中美貿易戰一度惡化令股市波動，使買家入市信心下跌，預料本月一手成交宗數有機會低於1000宗，約為半年新低。
過去周末新地（0016）屯門御半山II期、碧桂園（2007）牽頭發展的馬鞍山泓碧及永泰（0369）屯門掃管笏OMA OMA各錄3宗成交，為映日灣後錄得最多成交的新盤。另九建（0034）油塘海傲灣及信置（0083）西貢逸瓏海匯分別售出1伙。
此外，新世界（0017）元朗瑧頤新近售出1伙實用面積308方呎的1房戶；項目開售至今，合共沽出211伙，共套現逾11億元。