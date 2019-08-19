內地生1.35萬合租聚康山莊2房

SKYPARK一房租1.9萬 呎租47元

東涌昇薈本月至今僅錄1宗買賣成交之際，卻錄約9宗租賃成交，平均呎租30元。利嘉閣高級經理劉景駿表示，屋苑新錄得的租務成交位於10座中層A室，實用面積483方呎，屬1房間隔，新近以1.55萬元獲承租，實用呎租32.1元。業主於2013年12月以約403.9萬元購入單位，現享租金回報約5厘。

另外，旺角SKYPARK有1房戶以1.9萬元租出。香港置業首席聯席董事曾家輝表示，SKYPARK低層A7室，實用面積約404方呎，屬1房間隔，新近以1.9萬元獲外籍租客承租，實用呎租47元。業主於2016年8月以654萬元購入，現享租金回報約3.5厘。曾續稱，現時屋苑放租盤只有約7伙，其中開放式戶月租入場費約1.7萬元。