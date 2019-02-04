偉華中心2房555萬 重返去年初價

二手成交量下跌，個別業主願意擴大議價空間。美聯助理聯席董事陳國良表示，偉華中心2座高層E室，實用面積358方呎，原則屬2房間隔，現改為1房間隔，原業主最初開價660萬元放盤，惟無人問津下，兩度下調叫價，累減105萬元或16%後，最終以555萬元易手，實呎15,503元，成交價較市價低一成，重返去年初水平。原業主於2015年11月以425萬元購入，持貨近4年，帳面獲利130萬元或31%。

賽西湖大廈4215萬沽 近兩年新低

市場消息指，賽西湖大廈12座中層B室，實用面積1476方呎，屬3房1套連工人房間隔，原業主最初開價4800萬元放售，在看淡後市下，決定減價585萬元或12%，以4215萬元獲承接，實呎28,557元，成交價重返2017年底水平，即近兩年低位。原業主於2010年以2478萬元購入，持貨9年，帳面獲利1737萬元或70%。

康樂園洋房3728萬 低市價一成

新界東老牌洋房屋苑的大埔康樂園，新近錄得一宗低市價成交。中原首席分區營業經理吳啟業表示，大埔康樂園14街單號屋，實用面積2520方呎，原業主為外籍人士，於今年4月叫價約4300萬元放售，因急於離港，故減價572萬元或13%，並以3728萬元沽貨離場，實呎14,794元，成交價較市價低逾一成，屬屋苑同類型洋房去年初以來的新低價。原業主於2010年以2450萬元購入，持貨9年，帳面獲利1278萬元或52%。

十大屋苑周末6宗成交 7屋苑「吞蛋」

十大屋苑方面，據中原地產統計，十大屋苑於剛過去周末錄得6宗成交，雖然較對上一周的4宗上升50%，但仍是連續第14個周末僅錄個位宗數成交水平，其中7個屋苑錄得零成交，鴨脷洲海怡半島、天水圍嘉湖山莊及荔枝角美孚新邨分別錄3宗、2宗及1宗買賣。