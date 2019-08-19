業界：下半年工廈價料跌3%

7月工廈租售指數微升

反映50幢指標工廈的美聯工商物業售價指數（MII），7月份最新報353點，按月微升0.3%，而7月份美聯工商物業租金指數（MIRI）最新報176.8點，按月略升0.8%。總計今年首七個月，售價及租金指數均呈窄幅上落，分別升1.1%及1.2%。至於成交量，由於中美貿易談判再為大市帶來不明朗因素，以及本港的社會矛盾持續，投資意欲繼續轉弱，影響市場交投。美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，7月工廈買賣註冊錄222宗，按月跌5.1%，金額約13.54億元，按月下跌27.6%。

美聯工商董事陳偉志表示，本港正面對內憂外患的處境，不過美國聯儲局宣布減息0.25厘及8月份結束縮表，為市場帶來利好消息，在資金尋求出路下，長遠對物業市場起正面作用。中美貿易戰方面，雖然美國總統特朗普於8月13日決定延遲對中國進口的手提電腦、手機等貨品加徵10%關稅，但市場仍未完全釋疑，加上本港社會事件短期內未有平息迹象，預計下半年工廈成交仍會於低位徘徊，工廈價格則略為回落約3%。