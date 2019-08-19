示威襲擊陰霾 元朗舖租一減再減 個別街舖9個月累劈近三成招租

明報記者 林尚民、甘潔瑩

事實上，在內地客「豪氣」不再下，過去數年銅鑼灣、中環、旺角和尖沙嘴四大傳統購物區的街舖租金大幅下滑，個別「舖王」租金甚至較高位下跌六成，但由於內地客轉攻新界民生區消費，加上多個發展商在新界開設大型商場，帶旺鄰近區域，令該區舖市相對平穩，甚至逆市上升，就如新地（0016）元朗形點商場開幕帶旺區內舖位租務。

世宙地舖每呎叫租74元

不過，自元朗早前發生襲擊事件及區內示威活動後，區內多個舖位的租金一減再減，例如由冠華鏡廠持有的褔德街18至36號、同樂街22號地下06號地舖，去年11月以叫租18.8萬元招租，至今年4月叫租減至16.8萬元，輕微減租2萬元或約一成；至今年7月、即襲擊事件發生後，舖位租金即時大減至13.8萬元，較4月份的叫租低3萬元或18%，若對比去年11月叫租，更累減5萬元或27%。以舖位面積1680方呎計，每呎叫租約82元。

屯門仁政街地舖叫租半年減16%

另一個舖位為安寧路38號世宙2座地下13號舖，面積1531方呎，同由冠華鏡廠持有，今年2月叫租13.8萬元，至3月輕微下調8000元或5.7%，至13萬元，不過，今年7月份該舖叫租已進一步下調至11.3萬元，較2月份叫租低約2.5萬元或18%，最新每呎叫租約74元。

除了元朗外，同位於新界西北的屯門，亦有舖位業主調低叫租水平。由「大業主」永倫集團持有的屯門仁政街慎成大廈地下01G號舖，舖位面積約420方呎，今年2月以18.8萬元放租，每呎叫租約447元，不過，舖位最新叫租已降至15.8萬元，較半年前叫租低3萬元或約16%，最新叫租降至376元。

代理料租金下調後 舖位租賃反彈

中原（工商舖）商舖部高級區域營業董事黃培權表示，最近兩個月受示威活動影響，市場對旅客及零售前景信心稍微下跌，但長遠而言，香港「購物天堂」的優勢仍存在，故個別租戶近期趁租金有下調趨勢，積極物色舖位，料未來租務市場仍見平穩，成交稍後將見回升迹象。他表示，相信示威活動僅屬短期因素，預料陸續會有實力租客逆市租舖開業，待市况轉好，舖位租務市場走勢仍理想。