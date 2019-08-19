李志成：新盤銷情成推盤風向標

市場對後市仍存在隱憂，畢竟現時外圍市况波動，美國總統特朗普日前宣布原定9月對部分中國商品加徵關稅將延遲執行，又表示正安排與中國國家主席習近平通話，認為貿易戰將會很短暫，預期9月貿談如期進行，不過中美關係發展變化多端，相信貿易戰仍難以在短時間內達成協議，大市仍未明朗化。

日前有大型銀行已上調按揭利息，由原先最優惠利率減2.75厘，亦即實質利率2.375厘，改為最優惠利率減2.65厘，亦即實質利率2.475厘，加幅為0.1厘，反映銀行對按揭市場的取態轉趨審慎。究其原因，現今市况波動，大市資金去向未明，銀行需要提升貸款的風險管理，因此不如以往進取。今次按息輕微調升，對供款影響有限，低息環境仍持續，相信對樓市影響輕微。觀乎本港市場氣氛，社會運動至今已持續逾兩個月，個別地區（包括部分民生地段）的睇樓活動受到影響，令二手呈尋底格局，不過部分二手業主議價空間漸擴闊，加上居屋攪珠後，預計將有部分向隅客回流二手細價樓市場。

至於一手方面，部分發展商採較觀望態度，放慢推盤步伐，不過新盤定價貼市，加上提供按揭供款等各式置業優惠，備受市場追捧。位於荃灣的大型新盤映日灣開價吸引，部分單位折實售價低於400萬元，銷情理想，預計將成樓市風向標。

香港置業行政總裁

[李志成]