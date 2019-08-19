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布少明：樓價升跌由供求決定

【明報專訊】最近本港充斥不利因素，先有中美貿戰又再發酵，可能演變成長期拉鋸戰；政府更預期本港經濟增長會明顯放緩，全年計最低增長可能是「零」，反映本港面臨的嚴峻挑戰；香港政治事件已持續逾兩個多月，迄今仍未有解決迹象；美國孳息曲綫倒掛，是超過10年以來首次，理論上是一個釋放經濟衰退信號，在內憂外患下，拖累香港前景蒙上重重陰霾。為此，財爺亦提出「派糖」紓困措施。

現時一手樓獨力支撐樓市，最近推出的新盤收票及銷售反應熱烈，足證市場購買力未退場。惟獨二手受市場情緒影響，過去一周（8月5日至8月11日）全港35個大型屋苑僅錄15宗買賣，較前一周（7月29日至8月4日）25宗大減約四成，不單較今年2月初涉及農曆新年假期一星期26宗跌逾四成，甚至創約11個月新低。

樓價則連跌3星期。現時二手無論是豪宅還是非豪宅板塊，都有業主減價吸客的迹象，主要是業主叫價下調3%至5%不等，只有小部分有雙位數調整，降價幅度與買家預期出現落差，成交因而膠着。只是長此下去，樓價難免陷入調整，相信本月二手交投量難有表現，期望社會可盡快回復秩序，經濟盡早回穩。值得一提的是，日前公布新居屋「攪珠」，但在今次抽籤產生多達30萬名居屋向隅客，很大可能回流二手市場買貨，又或「進軍」一手市場，對於近期呆滯的樓市，這絕對是「及時雨」，刺激上車需求及帶動二手交投。

另一邊廂，回看香港歷史重大政治事件，一般不會對樓價造成「持久」且「巨大」的衝擊，普遍造成的影響僅屬短暫。况且，樓價的升跌，永遠離不開樓市的實際供求關係，如要出現SARS或「金融海嘯」般的急跌，暫時來看還是杞人憂天。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]

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