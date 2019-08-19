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廖偉強：樓價回落入市好時機？

【明報專訊】6月9號反對逃犯條例修訂的大遊行首次舉行，之後的社會運動演變激烈，警民衝突差不多天天都發生，情况看似每况愈下，香港人的不同意見，已經形成撕裂的局面，這個運動至今已經超過兩個月！

各行各業都受到衝擊，大部分行業的生意平均下跌多達三成，有些行業直接受嚴重的衝擊，包括旅遊及零售行業，生意額下跌超過一半。地產行業亦不會倖免，特別是二手市場，成交量下跌接近一半；最近一手市場亦受波及，很多發展商不敢貿然開盤，導致一手的成交宗數同時下跌！

業主心急出貨 入市隨時有驚喜

但是，縱觀這兩個月內的樓價，好像沒有大跌的迹象，反而去年中，中美貿易戰談判破裂，樓價應聲倒地，而今次樓價為何沒有下跌呢？其實，去年中中美貿易戰開始初段，樓價都一樣是沒有下跌，之後，大約過了兩個月，業主發覺形勢沒有改變，有些心急的業主開始減價，逐漸形成骨牌效應，有些地區在短短兩三個月內，樓價下跌超過兩成。

今次反對《逃犯條例》修訂的情况跟去年比較有些相近，在初階段的兩個月，業主仍然不願意減價，大部分都在靜觀其變，期望局勢可以盡快平息，不用割價求售。可是到目前為止，社會運動仍未平息，業主開始按捺不住，部分業主已經減價，料在短暫時間內，骨牌效應減價將出現。

當然，若局勢能在未來得以平息的情况下，樓價就會趨向平穩，那麼究竟目前是否入市的良機？從用家角度而言，如果有能力，兼且能夠在市場找到合適的平盤，既然不是短炒，長遠而言絕對是好時機。對投資者是個機會，因目前業主在心急出貨之下，投資者入市隨時有驚喜。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]

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