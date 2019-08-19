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陳永傑

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陳永傑：中美互鬥 靠減息寬鬆自保

【明報專訊】美國總統特朗普突然向中國3000億美元貨品加徵10%關稅，然後美國財政部將中國列為「匯率操縱國」，中國停止購買美國農產品。中美互鬥，預期兩國唯有採取減息及量化寬鬆招數自保。

多國先減息免「受傷」

特朗普向中國出招，可謂延綿不絕，一招接一招。美中貿易糾紛纏繞一年多，最近明顯惡化。不久前美中高層次貿易代在上海開會完畢，未幾特朗普突然向中國3000億美元貨品加徵10%關稅，中國亦暫停向美國購買農產品以作反制，同時導致人民幣兌美元匯價急促跌穿7算，美國財政部立即將中國列為「匯率操縱國」，美中兩國迅速招來招往。

美中兩國互鬥，勢將損害雙方的經濟元氣。因為兩大高手比併內力，氣勁很容易震傷周邊國家，新西蘭、泰國、印度及菲律賓為了防範未然，先行減息以作預防，以免受傷之後才去治療。

本港利息按息將難升

由於世界各地已經有減息準備抵禦美中過招引發的殺傷力，美中兩國亦應會早作準備，中國進行減稅降費之外，減息降準的招數亦應會被考慮到；美國剛在7月底減息0.25厘，加上特朗普仍感不滿，要求美國聯儲局大力減息及停止縮表。儘管沃爾克、格林斯潘、伯南克及耶倫4名聯儲局前主席在《華爾街日報》發表公開信，指出支持聯儲局及主席必須秉持獨立行動之後，特朗普依然繼續施壓要求減息1厘。

中美互鬥，兩國必然經濟轉弱，屆時美國減息量寬等作為自保動作，本港利息及按息將難以大升。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]

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