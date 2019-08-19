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曾淵滄 滄海明珠

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曾淵滄：啤酒股結構轉型成功

【明報專訊】過去幾個星期，港股一跌再跌，正當大部分人很絕望，恒指跌破25000點後，卻急速反彈，兩天反彈幅度達800點，可以解釋為大戶挾淡倉，也可以解釋為開始出現利好信息。

利好信息與利淡信息往往是同一事件存在兩種不同的看法，如日前美國長短債息率倒掛，悲觀者認為美國經濟即將步入衰退，所以應該沽出股票，而當日美股的確大跌，道指下跌800點，第2日反彈幅度也只有100點，驚魂未定，但是，樂觀者會認為，美國有衰退壓力正好給聯儲局提供再減息的藉口，而且是大幅減息的條件，所以是利好消息。

同樣的，特朗普突然下令推遲向仍未加徵關稅的3000億美元的中國產品加徵10%關稅的日期，由9月10日推遲至12月15日，此舉可以視為利好消息，理由是中美貿易戰似乎緩和了一些。但是，特朗普推遲徵稅日子卻得不到中方任何的回應，中國沒有因為推遲徵稅日期而大量購買美國農產品。因此，不少美國鷹派政客都說這是特朗普示弱，讓中國知道他也很擔心關稅會導致物價上漲，美國消費者會不高興，推遲至12月15日的目的就是避開美國感恩節至聖誕節期間的購物狂熱季節，讓美國人不必付更多的錢過聖誕、買禮物。這也間接承認特朗普過去不斷的說關稅是由中國廠商支付的話是錯的，真正支付關稅的人主要還是美國的消費者，當中國知道特朗普其實相當擔心關稅對美國消費者的打擊後，中國的貿易談判代表的立場一定會趨向強硬，貿易協議就更難達成。因此，特朗普推遲徵稅日期又可以視為利淡因素。

潤啤青啤績後股價新高

利好利淡，在不同人的口裏的確可以得出完全相反的結論，只有一種資訊才是真正的利好或利淡，那就是企業的業務及業績公布後管理層對未來的期望，當然我們得假設管理層是講真話，也因此，8月16日華潤啤酒（0291）與青島啤酒（0168）同一日發布業績後，股價創新高，華潤啤酒上半年淨利潤上升24%。青島啤酒則上升25%，是結構改變，是啤酒業升級的結果，整個行業更趨向推出價格更高的高級啤酒而廣受歡迎，吸引了大量中產客。過去，經常有人認為中國的啤酒市場只屬於基層粗人喝的，現在不是了，進入了高級場所，高級場所並非只喝高級紅酒、烈酒，也喝高檔啤酒。

部分藥業股也同樣的憑業績使到股價更上一層樓，這些藥業股手上有一本萬利的專利特效藥。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]

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