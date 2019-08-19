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王弼：人幣貶值 反制力更勝拋美債

【明報專訊】上周，王弼仍然暑期休假中，不過由北海道富良野的別莊，乘內陸機移師東京，順道遊橫濱和鎌倉一帶，亦為回港作準備。今次離港三個多星期，香港經歷巨大的改變，我覺得，這是一種沒法逆轉的改變，以後的香港，不再是我們認識的香港了，香港會迎接前所未有的新挑戰，港人要有心理準備，迎接真正的大時代。

環球股市，仍然離不開大上大落格局，多項數據顯示，全球衰退風險增加，本欄在過去一年說過太多太多次，由貿易戰展開序幕的中美（Chimerica）世紀離婚，世界兩個最大經濟打起來，全球經濟一定會被重創。

不過，太多人不想派對完結，會炮製許多假新聞來托市。例如上周二突然爆出美國把9月1日的新關稅延期至12月15日，全球財演即時解讀為中美「傾掂數」，標普500指數期貨由當日低位爆升高達2.5%至2944點，但只要稍為仔細看內容，美國貿易代表的網站，就知道延遲關稅的貨品清單，共有21頁紙，但如期於9月1日徵收新關稅的貨品，就有122頁，即85%的貨品仍然快被徵關稅，餘下15%，不是不收，只是「緩刑」3個月，這樣怎能被說成「傾掂數」？結果，標普在周三，曾下跌至2817點（因為孳息曲線倒掛加上北京聲言要向美國報復），由周二的高位急挫跌凸（4.3%）。不過，相信是由於市場再次相信聯儲局會大幅減息，股市收復若干失地，標普500指數現貨收2888點，全周總計，跌幅約1%。

美推遲關稅 錯解為傾掂數

港股基於自身的動亂，亦非常波動，恒指跌破25000點，雖最後也收復不少失地，但隨着特朗普正式干預香港事務，竟然叫習大大跟反對派會面，香港已成為中美的磨心（這是我講過香港處於中美兩大板塊撞擊的震央，英式法治和中式管治不能並存），這是我覺得香港會從此不再一樣，就像韋小寶最後不能再吃兩家茶禮。最近《USA Today》有一篇文章，說到香港目前的景况，有一點像1948年的西柏林，是美蘇爭霸的最前線。一幅幅的連儂牆，彷彿就像柏林圍牆……

拋售美債報復可能性極低

最後，著名基金經理Ray Dalio說，北京可能會拋售美債來向侵叔報復，又有前美財政部官員預測，若北京真的拋售美債，十年美債孳息率會上升50點子（假設聯儲局什麼都不做），若以上周五收市價1.56厘計，拋售美債後，債息還是2.06厘，美國可謂毫無損傷，所以我認為中央拋美債報復的可能性微乎其微，不過人民幣在岸中間價多日處於7算的心理樓上，看來人民幣貶值，對美股的打擊會比拋美債大得多！

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]

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