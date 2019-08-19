何濼生：港人自私才是樓價狂升原因

回歸後私宅落成量每况愈下

有人認為新加坡樓價低廉，乃因為新加坡地形較香港平坦，而且星洲政府有作為，不像香港偏袒發展商。但其實在山上建樓不難，香港地形絕對不是住宅地比新加坡少的原因。打從1965年立國以來新加坡從填海得來的可供發展用地已逾今天總面積的22%，而香港自1887年至今填海得來的土地僅得總面積的7%。新加坡現時仍積極填海；香港卻寸步難行，填海計劃仍是「在討論中」。

筆者初時以為，1984年中英聯合聲明附件規定港英政府每年賣地不超過50公頃是人為地限制了土地供應。1997回歸後土地供應不再受制於聯合聲明，可以充裕得多，樓價應該穩定下來。殊不知回歸後私人住宅每年落成量竟每况愈下！至1996年的十年平均落成量為29,867伙；至2006的十年平均落成量跌至24822伙；至2016年的十年平均落成量竟再跌至10927伙。經大力提升下2017和2018年落成量分別升至17791伙和20968伙。可見近年特區政府已非常努力增加房屋供應。由於公屋輪候冊很長，政府在住宅用地方面又提高公營房屋比例由六成升至七成。

空置稅逼發展商加快賣樓

我說地產霸權不是香港樓價高企的原因，主要是基於經濟學的認識。如果供應不足，在自由市場的運作下，樓價自然會飈升。發展商投地起樓或重建舊樓作用是增加供應，怎會是樓價高企的要因？

有人說有發展商起了樓也不賣，是刻意囤積居奇。針對這個疑慮政府提出了新樓空置稅，迫使發展商早日賣樓。發展商則提出根本沒有證據顯示發展商愈積愈多，即是說既然空置量沒有增加，即是大致上建多少賣多少。

部分人不積極配合政府覓地造地

此外，政府全盤接受了土地供應小組的建議，但其填海造地未能落實，主因是地區人士和環保人士反對。馬料水填海造地60公頃計劃因交通負荷憂慮胎死腹中，交椅洲填海亦遭環保人士反對仍在膠着。新界東北發展計劃擾攘多時同樣進展緩慢，可見政府不是刻意拖慢造地覓地起樓，有心行「高地價政策」。

其實香港房屋問題只是小數人的問題。本港約五成家庭早已是公屋或居屋居民，而其餘五成中的三成亦已成業主。餘下的兩成中部分住宿舍亦部分根本無意買樓。是以部分人不會積極配合政府覓地造地，這才是樓價易升難跌的癥結所在。

珠海學院商學院院長

[何濼生 濼觀天下]