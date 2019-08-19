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何國良：國企股派息比率待提升

【明報專訊】在市場連續下跌三周後，不少投資者自然都會問，是時候入市了嗎？細心想想，這三周下跌的原因都不甚相同。換句話說，市場因為出現了更多的不確定性才連續調整。好像剛過去的一周，我們除了因為本地突發事件因素外，投資者對美國經濟衰退的擔憂，亦從債市反映出來，因而對全球市場帶來震盪。雖然你可能會說，這些因素一早在市場已經如影隨形，為什麼市場反應仍是如此強烈呢？這反映了現在市場對經濟增長看重的一個情况。特別是美股，由於估值重估已為美市帶來了額外的升幅。如果美國經濟如數據般顯示開始放緩的話，它不單單影響上市企業的盈利增長速度，同時間，投資者風險胃納亦可能下降，不再願意以超於平均的溢價估值參與市場，那時，對市場形成的壓力就變成雙倍，影響不可忽視。這亦同時解釋了為什麼市場在經濟增速可能出現拐點時出現大震盪。

不過，如上周所討論有關經濟衰退不可忽略風險的報告，市場在這方面的準備亦算是充分，所以當出現這種情况時，市場亦在慢慢消化消息後逐步回穩。還記得周四那天，當前一晚美股因經濟衰退擔憂而出現了超過3%的調整時，整個市場都像如臨大敵般，結果市場在低開300多點後就出現了反彈，當天甚至以全日高位收市，叫不少投資者嘖嘖稱奇。畢竟，當市場受短期投資氣氛主導，單日的走勢反覆亦可以理解。

經濟有周期 長期維持派息不易

在市場氣氛低迷，估值回到較吸引的水平，身邊不少朋友都異口同聲問，是買的時候嗎？當筆者垂詢他們有興趣買入什麼股票時，他們卻又有點下不了決心，心怕買入後市場出現超於自己可承受的波幅。結果，他們最終鍾情的一類股票，就是高息股。我想這亦是不少普羅投資者想過的投資問題。

首先，筆者相信，以股票的股息率作為買入股票的依據，有其背後的道理，這好比有人以市盈率作為買賣市場和股票的準則。但當中有兩點大家投資前要注意的是：首先，投資股票的總回報是收取到的股息加上股票買賣差價相對成本計算出來的。因此，股息只是整體收入的一個部分，股價表現仍然有影響。另外，大家計算股息率時往往是利用歷史數據，即公司過去一個財政年度派息情况，繼而內含一個假設，來年公司將會派發跟過往一樣甚至更多的股息。但這個假設能否在不同的經濟周期中不受考驗呢？值得投資者下單前再去求證一下。

派息比率僅16% 跟國際有差距

另外，一個公司的派息政策也是關鍵，從盈利分派股息比例（Payout ratio）可以看到公司在過往在這方面的派息政策。有報告指出，國有企業在分派股息比例只有16.1%，跟國際水平有所差距，政策目標亦希望逐步提升至30%，如果這個結構性問題能解決，這個亦是投資高息股朋友的一個選擇！

沛達投資管理有限公司

[何國良 基金看世界]

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