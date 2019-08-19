周顯：財演不是樣樣精通

這位朋友財技都算是非常耍家，非但知識豐富，而且還鬼多過人，看文件、搞文件等等，絕對難不過他。然而，在股票分工方面，他的認知似乎還有不足。

作為一個財演，每天需要閱讀大量資訊，這些有部分並不容易，例如貨幣、利息等消息，以及國際政經大勢，也要追蹤和研究大量熱門股票，否則有人問起上來，就口啞啞，擘大口得個窿了。以上這些，既需要專業知識，也需要每天用上極多的時間。

至於R.O.，主要應付合規問題，也即是要熟例、讀law，同交易所和證監交涉，有的要管埋credit control，看和簽大量文件，這些都是十分瑣碎，也很花時間的事。

因此，這兩者是完全不同的專業，你找一個財演，要做得好，又要懂得做R.O.，這是萬中無一的人才……我的朋友沈大師也許是我認識的人中的唯一一個。

此外，財演和炒股票也是完全不同的兩回事，皆因要作為一個成功的財演，得花上大量時間，在研讀一些沒有投資價值，但卻相當熱門的股票。這將會浪費大量的研究時間，而研究時間是有限的，贏大錢的好股票則可能要千中找一，才能找得到。

總之，股票分為許多門的專業，好比律師、醫生，也各有專科，人們以為一個股票專才必然精通每一門，這是絕對錯誤的想法。

[周顯 投資二三事]